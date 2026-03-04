தேமுதிகவுக்கு ஒரு ராஜ்யசபா சீட் ஒதுக்கீடு.. எம்பி ஆகிறாரா எல்.கே.சுதீஷ்?

Publish Date: Wed, 04 Mar 2026 (08:31 IST)
Updated Date: Wed, 04 Mar 2026 (08:33 IST)
தமிழக அரசியல் களத்தில் 2026 சட்டமன்ற தேர்தலை ஒட்டி கூட்டணி கணக்குகள் சூடுபிடித்துள்ளன. இதன் முக்கிய நகர்வாக, திமுக தலைமையிலான கூட்டணியில் தேமுதிக இணைந்துள்ளது. சென்னை அண்ணா அறிவாலயத்தில் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் முன்னிலையில் இதற்கான அதிகாரப்பூர்வ ஒப்பந்தம் கையெழுத்தானது.
இந்த ஒப்பந்தத்தின்படி, தேமுதிகவிற்கு ஒரு மாநிலங்களவை இடத்தை ஒதுக்கீடு செய்து திமுக உடன்பாடு கண்டுள்ளது. இதன் மூலம் தேமுதிக வரலாற்றிலேயே முதல்முறையாக மாநிலங்களவைக்கு செல்லும் வாய்ப்பு உருவாகியுள்ளது.
ஒப்பந்தம் கையெழுத்தான பின் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய தேமுதிக பொருளாளர் எல்.கே.சுதீஷ், மாநிலங்களவை வேட்பாளர் யார் என்பதை கட்சியின் பொதுச்செயலாளர் பிரேமலதா விஜயகாந்த் முறைப்படி அறிவிப்பார் என்று தெரிவித்தார்.
இந்த புதிய கூட்டணி மாற்றம் தமிழக அரசியலில் பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. ராஜ்யசபா சீட் குறித்த இந்த அறிவிப்பு, தேமுதிக தொண்டர்களிடையே உற்சாகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.