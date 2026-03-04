முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






தேமுதிகவுக்கு ஒரு ராஜ்யசபா சீட் ஒதுக்கீடு.. எம்பி ஆகிறாரா எல்.கே.சுதீஷ்?

Advertiesment
திமுககூட்டணி
BY: Siva
Publish Date: Wed, 04 Mar 2026 (08:31 IST) Updated Date: Wed, 04 Mar 2026 (08:33 IST)
google-news
தமிழக அரசியல் களத்தில் 2026 சட்டமன்ற தேர்தலை ஒட்டி கூட்டணி கணக்குகள் சூடுபிடித்துள்ளன. இதன் முக்கிய நகர்வாக, திமுக தலைமையிலான கூட்டணியில் தேமுதிக இணைந்துள்ளது. சென்னை அண்ணா அறிவாலயத்தில் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் முன்னிலையில் இதற்கான அதிகாரப்பூர்வ ஒப்பந்தம் கையெழுத்தானது.
 
இந்த ஒப்பந்தத்தின்படி, தேமுதிகவிற்கு ஒரு மாநிலங்களவை இடத்தை ஒதுக்கீடு செய்து திமுக உடன்பாடு கண்டுள்ளது. இதன் மூலம் தேமுதிக வரலாற்றிலேயே முதல்முறையாக மாநிலங்களவைக்கு செல்லும் வாய்ப்பு உருவாகியுள்ளது. 
 
ஒப்பந்தம் கையெழுத்தான பின் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய தேமுதிக பொருளாளர் எல்.கே.சுதீஷ், மாநிலங்களவை வேட்பாளர் யார் என்பதை கட்சியின் பொதுச்செயலாளர் பிரேமலதா விஜயகாந்த் முறைப்படி அறிவிப்பார் என்று தெரிவித்தார். 
 
இந்த புதிய கூட்டணி மாற்றம் தமிழக அரசியலில் பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. ராஜ்யசபா சீட் குறித்த  இந்த அறிவிப்பு, தேமுதிக தொண்டர்களிடையே உற்சாகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
Edited by Siva

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

மறுபடியும் ரூ.10,000 வழங்கும் தமிழக அரசு.. ரூ.2500 சம்பளமும் உயர்வு.. யார் யாருக்கெல்லாம் கிடைக்கும்?

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos