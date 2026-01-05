திமுகவின் 'வெல்லும் தமிழ்ப் பெண்கள்' மாநாடு தேதி திடீர் மாற்றம்.. என்ன காரணம்?

திமுக தலைமை கழகத்தின் சமீபத்திய அறிவிப்பின்படி, தஞ்சாவூர் மாவட்டம் செங்கிப்பட்டியில் நடைபெறவிருந்த 'வெல்லும் தமிழ்ப் பெண்கள்' டெல்டா மண்டல மகளிர் அணி மாநாடு, தற்போது தேதி மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது.
முதலில் ஜனவரி 19-ம் தேதி நடைபெறுவதாக இருந்த இந்த மாநாடு, தற்போது குடியரசு தினமான ஜனவரி 26-ம் தேதிக்கு மாற்றப்பட்டுள்ளது. நிர்வாக காரணங்கள் மற்றும் கூடுதல் விரிவான ஏற்பாடுகளை செய்யும் நோக்கில் இந்த தேதி மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
திமுக துணைப் பொதுச்செயலாளர் கனிமொழி கருணாநிதி தலைமையில் நடைபெறும் இந்த மாநாட்டில், முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் பங்கேற்று சிறப்புரையாற்றுகிறார். 2026 சட்டமன்ற தேர்தலை முன்னிட்டு பெண்களின் ஆதரவைத் திரட்டும் விதமாக, பல்லடத்தில் நடைபெற்ற மேற்கு மண்டல மாநாட்டைத் தொடர்ந்து, டெல்டா மண்டலத்தில் இந்த பிரம்மாண்ட நிகழ்வு திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. தஞ்சை, திருவாரூர், நாகை உள்ளிட்ட டெல்டா மாவட்டங்களில் இருந்து லட்சக்கணக்கான பெண்கள் இதில் பங்கேற்பார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை மற்றும் விடியல் பயணம் போன்ற அரசின் மகளிர் நலத் திட்டங்களின் வெற்றியை மக்களிடம் கொண்டு சேர்க்கும் ஒரு களமாக இந்த மாநாடு அமையும்.
2026 தேர்தலுக்கான திமுகவின் தேர்தல் பிரச்சாரத்தின் ஒரு முக்கிய அங்கமாகவே 'வெல்லும் தமிழ்ப் பெண்கள்' தொடர் மாநாடுகள் பார்க்கப்படுகின்றன.