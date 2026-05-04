அமைச்சர் அன்பரசன், முன்னாள் அமைச்சர் செல்லூர் ராஜூ பின்னடைவு.. நயினார் நாகேந்திரன் பின்னடைவு..

Election Leads 2026
BY: Webdunia
Publish Date: Mon, 04 May 2026 (08:54 IST) Updated Date: Mon, 04 May 2026 (08:55 IST)
தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தல் வாக்கு எண்ணிக்கையின் தபால் வாக்குகள் நிலவரம் தற்போது பெரும் திருப்பங்களைச் சந்தித்து வருகிறது. ஒட்டுமொத்த முன்னிலை நிலவரத்தைப் பார்க்கும்போது, திமுக 57 இடங்களில் முன்னிலை பெற்று முதலிடத்தில் வலுவாக உள்ளது. அதிமுக 27 இடங்களில் முன்னிலையுடன் இரண்டாம் இடத்தில் இருக்க, நடிகர் விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் 20 இடங்களில் முன்னிலை பெற்று அசுர வளர்ச்சியைப் பதிவு செய்துள்ளது.
 
குறிப்பாக, நட்சத்திரத் தொகுதிகளில் நிலவும் முடிவுகள் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளன. ஆலந்தூர் தொகுதியில் போட்டியிட்ட அமைச்சர் தா.மோ. அன்பரசன் அவர்கள் தபால் வாக்குகளில் பின்னடைவைச் சந்தித்துள்ளார்; அங்கு தவெக வேட்பாளர் முன்னிலை பெற்று அரசியல் வட்டாரத்தை உற்றுநோக்க வைத்துள்ளார். மதுரை மேற்கு தொகுதியில் கடும் போட்டி நிலவுகிறது. அங்கு திமுக முதலிடத்திலும், தவெக இரண்டாம் இடத்திலும் உள்ளன; அதிமுக 3-வது இடத்திற்குத் தள்ளப்பட்டுள்ளது.
 
தென் தமிழகத்தைப் பொறுத்தவரை, சாத்தூர் தொகுதியில் பாஜக வேட்பாளர் நயினார் நாகேந்திரன் அவர்கள் தபால் வாக்குகள் எண்ணிக்கையில் பின்னடைவில் உள்ளார்.  அரசு ஊழியர்களின் வாக்குகள் புதிய கட்சிகள் மற்றும் முக்கியத் தலைவர்களிடையே சிதறி இருப்பதை இந்தத் தரவுகள் உணர்த்துகின்றன. இது ஆரம்பகட்ட முன்னிலை மட்டுமே என்பதால், இயந்திர வாக்குகள் எண்ணப்படும்போது இன்னும் பல சுவாரஸ்யமான திருப்பங்கள் அரங்கேறக்கூடும்.
 
அதிமுக கூட்டணியில் பாஜக அபாரம்.. 27ல் போட்டியிட்டு 4ல் முன்னிலை..அமமுக 1 திமுக கூட்டணியில் காங்கிரஸ் 3 முன்னிலை.. தேமுதிக 0.. சிபிஐ 1

