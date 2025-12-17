முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






திமுக கூட்டணியில் இருந்து காங்கிரஸ் விலகாது.. ஒரே ஒரு காரணம் இதுதான்..!

Advertiesment
திமுக-காங்கிரஸ் கூட்டணி

Siva

, புதன், 17 டிசம்பர் 2025 (12:25 IST)
தமிழக அரசியலில் 2026 சட்டமன்ற தேர்தலை முன்னிட்டு காங்கிரஸ் கட்சியின் கூட்டணி நிலைப்பாடு பெரும் விவாத பொருளாகியுள்ளது. அக்கட்சியின் மாநில தலைவர் செல்வப்பெருந்தகை, திமுகவுடனான கூட்டணியே தொடரும் என்பதை வெளிப்படையாக உறுதிப்படுத்தியுள்ளார். 1971-ல் தொடங்கிய திமுக-காங்கிரஸ் இடையிலான நீண்டகால அரசியல் உறவு, 2014 ஈழப் போர் விவகாரத்தை தவிர மற்ற அனைத்துத் தேர்தல்களிலும் வெற்றிகரமான கூட்டணியாகவே இருந்துள்ளது.
 
சமீபத்தில் பிரவீண் சக்கரவர்த்தி விஜய் அவர்களை சந்தித்தது, ஒரு தரப்பினரால் மாற்று கூட்டணிக்கான அறிகுறியாக பேசப்படுகிறது. ஆனால், இது தொகுதிகளை கூடுதல் எண்ணிக்கையில் பெறுவதற்கான ஒரு 'பேரம் பேசும்' தந்திரமாகவே அரசியல் நோக்கர்களால் பார்க்கப்படுகிறது. .
 
பாஜக எதிர்ப்பு என்ற ஒற்றை இலக்கில் திமுக மற்றும் காங்கிரஸ் ஆகிய இரு கட்சிகளும் கொள்கை ரீதியாக இணைந்துள்ளன. குறிப்பாக, சிறுபான்மையினர் மற்றும் தலித் மக்களின் வாக்குகளை பெறுவதற்கு திமுகவிற்கு காங்கிரஸின் 'மதச்சார்பற்ற' பிம்பம் மிகவும் அவசியம். 
 
எனவே, 2026 தேர்தலிலும் ராகுல் காந்தி மற்றும் ஸ்டாலின் ஆகியோர் ஒரே மேடையில் பிரச்சாரம் செய்வதற்கான வாய்ப்புகளே அதிகம் உள்ளன. திமுக கூட்டணியிலிருந்து காங்கிரஸ் வெளியேறுவதற்கான வாய்ப்புகள் மிக குறைவு என்பதே தற்போதைய கள யதார்த்தம்.
 
Edited by Siva
 

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

2 இரட்டை இலைக்கு 1 தாமரை. தொகுதி பங்கீட்டில் அண்ணாமலையின் ஆதிக்கம்..!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos