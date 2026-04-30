முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

திமுக வேட்பாளர்களுடன் முதல்வர் ஸ்டாலின் அவசர ஆலோசனை.. முக்கிய குறிப்புகள் கொடுத்தாரா?

Advertiesment
BY: Webdunia
Publish Date: Thu, 30 Apr 2026 (12:45 IST) Updated Date: Thu, 30 Apr 2026 (12:46 IST)
தமிழக சட்டப்பேரவை தேர்தல் கடந்த ஏப்ரல் 23-ஆம் தேதி முடிவடைந்த நிலையில், வாக்குகள் எண்ணிக்கை மே 4-ஆம் தேதி நடைபெறவுள்ளது. பெரும்பாலான தேர்தலுக்கு பிந்தைய கருத்துக்கணிப்புகள் திமுக கூட்டணி மீண்டும் ஆட்சியமைக்க வாய்ப்புள்ளதாக தெரிவித்துள்ள சூழலில், முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலினை திமுக வேட்பாளர்கள் இன்று நேரில் சந்தித்தனர்.
 
சென்னை அண்ணா அறிவாலயத்தில் உள்ள கட்சி அலுவலகத்தில் நடைபெற்ற இந்த சந்திப்பில், அமைச்சர்கள் துரைமுருகன், எ.வ. வேலு, செந்தில்பாலாஜி உள்ளிட்ட முக்கிய நிர்வாகிகள் மற்றும் வேட்பாளர்கள் பங்கேற்றனர். 
 
தேர்தலுக்கு பிந்தைய நிலவரங்கள் மற்றும் வாக்கு எண்ணிக்கை நாளன்று பின்பற்ற வேண்டிய வழிமுறைகள் குறித்து இந்த ஆலோசனையில் விவாதிக்கப்பட்டதாக தெரிகிறது.
 
சமீபத்திய எக்சிட் போல் முடிவுகள் திமுகவுக்கு சாதகமாக வந்துள்ளதால் தொண்டர்கள் உற்சாகத்தில் உள்ளனர். அதேநேரம், வாக்கு எண்ணிக்கை மையங்களில் மிகவும் கவனமாக இருக்க வேண்டும் என முதலமைச்சர் வேட்பாளர்களுக்கு அறிவுறுத்தியுள்ளார். 
 
புதுச்சேரி திமுக நிர்வாகிகள் சிலரும் இந்த சந்திப்பில் கலந்து கொண்டது குறிப்பிடத்தக்கது.
 
Edited by Siva

அடுத்த கட்டுரையில்

ஸ்வாகதா சொன்ன மியூசிக் டைரக்டர் யாருன்னு ஈசியா கண்டுபிடிச்சிடலாம்!. ஜேம்ஸ் வசந்தன் பகீர்!...

தொடர்புடைய செய்திகள்

