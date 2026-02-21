முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
தமிழிசைக்கு எதிராக பிரேமலதாவை களமிறக்கும் திமுக!.. பக்கா ஸ்கெட்ச்!...

dmdk

BALA

சனி, 21 பிப்ரவரி 2026 (12:43 IST)
திமுக கூட்டணியில் இணைந்திருக்கிறது தேமுதிக.. தேமுதிக கட்சி துவங்கியது முதல் இப்போதுதான் முதல் முறை திமுகவுடன் அந்த கட்சி கூட்டணி அமைத்திருக்கிறது.
20 சட்டசபை தொகுதி மற்றும் ஒரு ராஜ்ய சபா தொகுதி பிரேமலதாவின் கோரிக்கையாக இருந்தது. ஆனால் அதில் 10 தொகுதியை குறைத்து 10 தொகுதிகள் மற்றும் ஒரு ராஜ்ய சபா சீட் என திமுக பேசி முடித்திருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது..

மேலும் தேமுதிக தரப்பில் கொடுக்கப்பட்ட பட்டியலில் விருகம்பாக்கம், பல்லாவரம், கேவி குப்பம், விழுப்புரம், விக்கிரவாண்டி, ரிஷிவந்தியம், உளுந்தூர்பேட்டை, விருதாச்சலம், நெய்வேலி, கடலூர் உள்ளிட்ட பல தொகுதிகளிலும் இருந்ததாக சொல்லப்படுகிறது.
ஆனால் பிரேமலதா தனது கணவர் விஜயகாந்த் போட்டியிட்ட விருதாச்சலம் தொகுதியில் போட்டியிட விரும்புகிறாராம். ஆனால் திமுக தலைமை அவரை சென்னை விருகம்பாக்கம் தொகுதியில் போட்டியிட சொல்கிறதாம்..

அதிமுக கூட்டணியில் இருக்கும் பாஜக தமிழிசை சௌந்தரராஜன் விருகம்பாக்கம் தொகுதியில் போட்டியிடவிருக்கிறாராம். எனவே அவரை எதிர்க்க பிரேமலதா சரியாக இருப்பார் என திமுக கணக்கு போடுவதாக தெரிகிறது. அதோடு தமிழ்நாடு முழுவதும் சுற்றுப்பணம் செய்து திமுக வேட்பாளர்களுக்கு ஆதரவாக பிரச்சாரம் செய்யவும் பிரேமலதாவுடன் திமுக கோரிக்கை வைத்திருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது..

