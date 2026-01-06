முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






திமுக கூட்டணிக்கு செல்கிறதா தேமுதிக? இரட்டை இலக்கங்களில் தொகுதிகள்?

Advertiesment
Tamil Nadu Politics

Siva

, செவ்வாய், 6 ஜனவரி 2026 (15:30 IST)
தமிழக சட்டமன்ற தேர்தல் நெருங்கி வரும் வேளையில், அரசியல் களத்தில் புதிய கூட்டணி கணக்குகள் சூடுபிடிக்க தொடங்கியுள்ளன. குறிப்பாக, தேமுதிக கட்சி திமுக தலைமையிலான கூட்டணியில் இணைய போவதாக தகவல்கள் கசிந்துள்ளன. 
 
கடந்த சில தேர்தல்களில் அதிமுக மற்றும் பாஜகவுடன் பயணித்த தேமுதிக, தற்போது திமுக பக்கம் சாய வாய்ப்புள்ளதாக அரசியல் விமர்சகர்கள் கருதுகின்றனர். இதற்கான முதற்கட்ட பேச்சுவார்த்தைகள் ரகசியமாக தொடங்கியுள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
 
தேமுதிக தரப்பில் இரட்டை இலக்கங்களில் தொகுதிகள் ஒதுக்கப்பட வேண்டும் என்ற கோரிக்கை முன்வைக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிகிறது. கட்சியின் செல்வாக்கை நிரூபிக்கவும், தொண்டர்களை உற்சாகப்படுத்தவும் அதிக இடங்களை பெறுவதில் அக்கட்சியின் பொதுச்செயலாளர் பிரேமலதா விஜயகாந்த் உறுதியாக உள்ளதாக தெரிகிறது. 
 
இருப்பினும், திமுக கூட்டணியில் ஏற்கனவே பல தோழமை கட்சிகள் இருப்பதால், தொகுதிகளை பங்கீடு செய்வதில் இழுபறி நீடிக்கலாம். ஒருவேளை இந்த கூட்டணி உறுதியானால், அது தமிழக அரசியல் களத்தில் ஒரு மிகப்பெரிய திருப்புமுனையாக அமையும்.
 
தமிழக அரசியல், திமுக கூட்டணி, தேமுதிக, பிரேமலதா விஜயகாந்த், தேர்தல் கூட்டணி, தொகுதிப் பங்கீடு, தமிழக செய்திகள், அரசியல் நகர்வுகள், 2026 தேர்தல், திராவிட அரசியல்
 
Edited by Siva

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

மோடியால் பாஜகவுக்கு ஆபத்து.. பகீர் கிளப்பிய சுப்பிரமணியன் சுவாமி!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos