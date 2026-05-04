தபால் வாக்குகள் எண்ணிக்கை தொடக்கம்.. திமுக முதலிடம்.. அதிமுக 2ஆம் இடம்.. தவெக 3வது இடம்..

BY: Webdunia
Publish Date: Mon, 04 May 2026 (08:11 IST) Updated Date: Mon, 04 May 2026 (08:15 IST)
தமிழகத்தில் மிகுந்த எதிர்பார்ப்புகளுக்கு மத்தியில் நடைபெற்று முடிந்த தேர்தலுக்கான வாக்கு எண்ணிக்கை இன்று காலை தொடங்கியது. தொடக்கமாக தபால் வாக்குகள் எண்ணப்பட்டு வருகின்றன. இதில் தற்போதைய நிலவரப்படி ஆளும் கட்சியான திமுக பெரும்பான்மையான இடங்களில் முன்னிலை பெற்று முதலிடத்தில் உள்ளது.
 
இந்த தேர்தலில் மிகப்பெரிய ஆச்சரியமாக பார்க்கப்படுவது நடிகர் விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் பெற்றுள்ள வாக்குகள் தான். முதல் தேர்தலிலேயே  அரசியல் களத்தில் ஒரு புதிய அதிர்வை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இது அக்கட்சியின் மீதான மக்களின், குறிப்பாக அரசு ஊழியர்களின் நம்பிக்கையை வெளிப்படுத்துவதாகக் கருதப்படுகிறது.
 
முக்கிய எதிர்க்கட்சியான அதிமுக தற்போதைய நிலவரப்படி கடும் சவாலாக உள்ளது. வலுவான கட்டமைப்பு கொண்ட அதிமுக, தபால் வாக்குகளில் திமுகவை விட பின்தங்கியிருந்தாலும் இனிவரும் சுற்றுகளில் என்ன நடக்கும் என்பதை பொறுத்திருந்து பார்ப்போம்
 
 அரசியல் வட்டாரத்தில் விவாதங்களை உருவாக்கியுள்ளது. தற்போதைய நிலவரப்படி திமுக 8, தவெக 2, மற்றும் அதிமுக 5 என்ற கணக்கில் முன்னிலை பெற்றுள்ளன. இது ஆரம்பகட்ட நிலவரம் மட்டுமே என்பதால், மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்களில் உள்ள வாக்குகள் எண்ணப்படும்போது இந்த நிலையில் மாற்றங்கள் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது.
 
Edited by Siva

தமிழகத்தின் அடுத்த முதலமைச்சர் யார்? இன்று வாக்கு எண்ணிக்கை

