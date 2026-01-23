முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






கேட்டதை கொடுக்காத கூட்டணி!.. படியாத பேரம்!.. கூட்டணியிலிருந்து வெளியேறுகிறதா தேமுதிக?!...

Advertiesment
vijayakanth

Mahendran

, வெள்ளி, 23 ஜனவரி 2026 (11:20 IST)
மறைந்த நடிகர் விஜயகாந்தால் துவக்கப்பட்ட கட்சி தேமுதிக. கட்சி துவங்கியதிலிருந்து தனியாக போட்டியிடுவது, அதிமுகவுடன் கூட்டணி அமைப்பது, மக்கள் நலக்கூட்டணி அமைப்பது என பல முடிவுகளை விஜயகாந்த் எடுத்தார். இந்த முடிவுகளுக்கு பின்னால் பிரேமலதா இருந்ததாக சொல்லப்பட்டது. விஜயகாந்த் மறைந்த நிலையில் கடந்த 2021 சட்டமன்ற தேர்தலில் அதிமுக-பாஜக கூட்டணியில் தேமுதிக இணைந்தது.

ஆனால் தற்போது 2026 சட்டமன்ற தேர்தல் நெருங்கும் நிலையில் தேமுதிக இதுவரை தனது நிலைப்பாட்டை அறிவிக்கவில்லை. 2021 சட்டமன்ற தேர்தலில் தங்களுக்கு ஒரு ராஜ்ய சபா சீட் கொடுக்க வேண்டும் என பிரேமலதா கேட்டு, அதை பாஜகவும் ஒத்துக் கொண்டது. ஆனால் சொன்னபடி ராஜ்ய சபா சீட்ட் கொடுக்கப்படவில்லை.

இந்த முறையும் அதிமுக- பாஜக கூட்டணியில் தேமுதிகவை கொண்டு வரும் முயற்சிகள் நடந்தது. ஆனால் இப்போது வரை அது உறுதி செய்யப்படவில்லை.. இன்று மதுராந்தகத்தில் நடைபெறும் பொதுக் கூட்டத்தில் பிரதமர் மோடி கலந்து கொள்கிறார். மேலும் கூட்டணி தலைவர்களும் கலந்து கொள்கிறார்கள். ஆனால், இந்த லிஸ்டில் தேமுதிக பெயர் இல்லை என்கிறார்கள்

எனவே, தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியிலிருந்து தேமுதிக விலகலாம் எனத்தெரிகிறது. அதேநேரம், தேர்தலுக்கு இன்னும் நேரமிருப்பதால் எதுவும் நடக்கவும் வாய்ப்பிருக்கிறது. தேமுதிக திமுக கூட்டணிக்கு போகாது என்பதால் விஜயின் தவெக பக்கம் செல்ல வாய்ப்பிருப்பதகாவும் சொல்லப்படுகிறது.

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

மயிலாப்பூர் தொகுதியில் எஸ்.வி.சேகர் போட்டியா? பாஜகவுக்கு செக் வைக்கும் திமுக?

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos