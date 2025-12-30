நாலு பக்கத்துல இருந்தும் அடிப்பாங்க!.. அரசியலை கத்துக்கிட்டு வாங்க!.. விஜய்க்கு பிரபலம் அட்வைஸ்!...

ரசிகர்களால் தளபதி என கொண்டாடப்படும் நடிகர் விஜய் தமிழக வெற்றிக் கழகம் என்கிற கட்சியை துவங்கி அரசியல்வாதியாக மாறியிருக்கிறார். கடந்த இரண்டு வருடங்களாகவே தமிழக வெற்றிக் கழகம் அரசியல் களத்தில் செயல்பட்டு வருகிறது. 2026 சட்டமன்றத் தேர்தலில் தமிழக அரசியலில் ஒரு பெரும் மாற்றத்தை ஏற்படுத்த முடியும் என்கிற நம்பிக்கையில் விஜய் இருக்கிறார்.
குறிப்பாக வருகிற சட்டமன்ற தேர்தலில் திமுகவை தோற்கடித்து வீட்டுக்கு அனுப்ப வேண்டும் என்பதே விஜயின் நோக்கமாக இருக்கிறது. ஆனால் அது நடக்குமா என்பது தெரியவில்லை. அது நடக்க வேண்டுமெனில் விஜய் அதிமுகவுடன் கூட்டணி அமைக்க வேண்டும் என்று பலரும் சொல்லி வருகிறார்கள். ஆனால் விஜய் யாருடனும் கூட்டணி வைப்பது போல தெரியவில்லை.
இந்நிலையில், இயக்குனர் ராஜகுமாரன் விஜயின் அரசியல் பிரவேசம் பற்றி கருத்து தெரிவித்திருக்கிறார். ‘தமிழ்நாடு ஒரு ஆபத்தான நாடு.. நீங்க கொஞ்சம் அசந்தா கர்நாடகா, கேரளாவில் இருந்து தண்ணீர் தர மாட்டேன்னு சொல்லுவாங்க.. அடிப்பாங்க.. ஆந்திராவில் இருந்து துறைமுகம் வரைக்கும் வந்து சாத்து சாத்துன்னு சாத்துவாங்க.. சரி பேசாம இந்த பக்கம் போகலாம்னா 30 கிலோமீட்டர் பக்கத்துல இருந்து இலங்கைகாரங்க வந்து மீனவர்களை பிடிப்பாங்க... நாலா பக்கமும் ஆபத்து இருக்குற மாநிலம் இது.
வேற எந்த மாநிலத்திலும் இந்த பிரச்சனை கிடையாது. மத்திய அரசு கூட நமக்கு ஆதரவாக இருக்காது.. நம்மள கொட்டு கொட்டுன்னு கொட்டுவாங்க.. அதற்கு ஒரு முதல்வர் எப்படி செயல்படணும்.. குறிப்பா சட்டசபையில் எப்படி செயல்படணும்னு தெரிஞ்சுக்கணும்.. உட்கட்சி பூசல் வரும்.. சின்ன சின்ன கூட்டணி கட்சிகளால் கூட பிரச்சனை வரும்..
இதெல்லாம் சமாளித்து ஒரு அஞ்சு வருஷம் ஆட்சி நடத்துறாங்கன்னா அதுக்கு அரசியல் தெரியணும். நீங்க பத்து வருஷம் அரசியல் கத்துக்கிட்டு வந்தா என்ன குறைஞ்சு போயிடும்?.. அதிமுகவோ, திமுகவோ ஏதோ ஒரு கட்சியில் சேர்ந்து அரசியல் கத்துக்கிட்டு அப்புறம் வாங்க’ என்று பொங்கியிருக்கிறார்.