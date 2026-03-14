Select Your Language

Notifications

ஓட்டு வரும்.. சீட்டு வராது!. என்.டி.ஏ கூட்டணிக்கு போங்க!.. விஜய்க்கு அட்வைஸ்!...

Advertiesment
eps vijay
BY: Mahendran
Publish Date: Sat, 14 Mar 2026 (12:57 IST) Updated Date: Sat, 14 Mar 2026 (13:00 IST)
google-news
2026 சட்டமன்ற தேர்தல் நெருங்கும் நிலையில் தமிழக வெற்றிக் கழகம் இதுவரை எந்த கட்சியுடனும் கூட்டணி அமைக்கவில்லை. ஆட்சி மற்றும் அதிகாரத்தில் பங்கு கொடுத்தால் அதிமுக, திமுக கட்சிகளுடன் கூட்டணிக்கு செல்லும் கட்சியில் தவெக பக்கம் வரும் என விஜய் கணக்கு போட்டார்.. ஆனால் அப்படி எதுவும் நடக்கவில்லை..

காங்கிரஸ் மட்டும் தவெகவுடன் பேசி வந்தது. ஆனால் திமுக தலைவர் மற்றும் முதல்வர் முக ஸ்டாலினின் சாதுர்யமான நடவடிக்கைகளால் அதுவும் நடக்காமல் போனது.. தற்போது காங்கிரஸில் திமுக கூட்டணியில் இணைந்து விட்டது. அதுவும் தவெகவை காரணம் காட்டி திமுகவுடன் 3 சீட்கள் அதிகமாக வாங்கிக்கொண்டது.

இந்நிலையில்தான், அதிமுக பாஜக கூட்டணியில் தவெக இணைய முடிவெடுத்திருப்பதாக நேற்று காலை முதலே செய்திகள் ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது.. தவெக பொதுச் செயலாளர் புஸ்ஸி ஆனந்த் காணொளி மூலம் தவெக நிர்வாகிகளுடன் அதிமுக - பாஜக கூட்டணிக்கு செல்வது பற்றி ஆலோசனை செய்ததாக செய்திகள் வெளியானது.

இந்நிலையில், திரைப்பட இயக்குனர் ஜி.மோகன் தனது எக்ஸ் தளத்தில் ‘ கொள்கை கூட்டணி என பார்க்காமல் தேர்தல் கூட்டணி என பார்க்க வேண்டும்.. வெற்றி ஒன்றே இலக்காக தெரிய வேண்டும்.. இருக்கும் 10 ஓட்டில் இட்லிக்கு 3 ஓட்டும், தோசைக்கு 3 ஓட்டும், உப்புமாவுக்கு மீதம் 4 ஒட்டு விழுந்தால் காலம் முழுக்க நமக்கு உப்புமாதான்.. இதை கருத்தில் கொண்டு துணை முதல்வராகவே அல்லது எதிர்கட்சி தலைவராகவே முதல் தேர்தலிலேயே நல்ல வாய்ப்பு அமைகிறது.. NDA வுடன் இணைந்து பயன்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் தவெக.. இல்லனா ஓட்டு வரும்.. ஆனா சீட்டு வராது’ என பதிவிட்டிருக்கிறார்

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

அதிமுக - பாஜகவுடன் தவெக கூட்டணியா?.. சி.டி.நிர்மல் குமார் முக்கிய தகவல்..

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos