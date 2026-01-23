ஒரே நாளில் தமிழ்நாடு முழுவதும் பரவிய விசில் சின்னம்.. இதுதான் விர்ச்சுவல் வாரியர்ஸ் பவர்..!

தமிழக வெற்றி கழகத்தின் 'விசில்' சின்னம் அறிவிக்கப்பட்ட சில மணி நேரங்களிலேயே, அது தமிழ்நாடு முழுவதும் பட்டிதொட்டியெங்கும் பரவி ஒரு மாபெரும் டிஜிட்டல் புரட்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
தேர்தல் ஆணையம் தவெகவுக்கு விசில் சின்னத்தை ஒதுக்கிய செய்தி வெளியானவுடன், சமூக வலைதளங்களில் அதன் தாக்கம் சுனாமியாக உருவெடுத்தது. இது வெறும் ஒரு சின்னத்தின் அறிமுகம் மட்டுமல்ல, விஜய்யின் 'விர்ச்சுவல் வாரியர்ஸ்' எனப்படும் இணையதளப் படையின் அபாரமான வலிமைக்கு ஒரு சான்றாகவும் அமைந்துள்ளது.
ட்விட்டர், இன்ஸ்டாகிராம், வாட்ஸ்அப் ஸ்டேட்டஸ் என அனைத்துத் தளங்களிலும் விசில் சத்தம் எதிரொலிக்க தொடங்கியுள்ளது. ஒரு காலத்தில் சுவர்களில் விளம்பரம் செய்து சின்னத்தை மக்களிடம் கொண்டு சேர்த்த நிலையை மாற்றி, இன்று ஒரே ஒரு 'கிளிக்' மூலம் கோடிக்கணக்கான மக்களைச் சென்றடைய முடியும் என்பதை விஜய்யின் தொண்டர்கள் நிரூபித்துள்ளனர்.
முக்கியமாக, இளைய தலைமுறை வாக்காளர்களை குறிவைத்துத் தவெக-வின் தகவல் தொழில்நுட்பப் பிரிவு கையாண்ட விதம் அரசியல் விமர்சகர்களையே வியக்க வைத்துள்ளது. இந்த 'விர்ச்சுவல் வாரியர்ஸ்' பவர் 2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் களத்தில் எந்த மாதிரியான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என்ற எதிர்பார்ப்பு இப்போதே சூடுபிடித்துள்ளது.