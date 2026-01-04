முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
காங்கிரஸ் வேண்டாம் என்று முடிவெடுத்துவிட்டாரா விஜய்? ராகுல் காந்தி ஏமாற்றம்..!

vijay

Siva

, ஞாயிறு, 4 ஜனவரி 2026 (08:36 IST)
தமிழக அரசியல் களம் 2026 சட்டமன்ற தேர்தலை நோக்கி சூடுபிடித்துள்ள நிலையில், நடிகர் விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் மற்றும் காங்கிரஸ் இடையிலான கூட்டணி குறித்த விவாதங்கள் புதிய திருப்பத்தை எட்டியுள்ளன. 
 
தற்போதைய நிலவரப்படி விஜய் தனித்துப்போட்டி என்ற நிலைப்பாட்டில் உறுதியாக இருப்பதாக தெரிகிறது. மறுபுறம், காங்கிரஸ் கட்சி தமிழகத்தில் தனது செல்வாக்கை உயர்த்த 38 தொகுதிகள் மற்றும் ஆட்சி பங்கை கோரி திமுகவிடமே பேச்சுவார்த்தை நடத்தி வருகிறது. விஜய்யின் அதிரடி முடிவுகளால் காங்கிரஸ் மேலிடம் குறிப்பாக ராகுல் காந்தி அவர்கள் ஒருவித ஏமாற்றத்தில் இருப்பதாக அரசியல் விமர்சகர்கள் கருதுகின்றனர்.
 
தவெக தரப்பிலிருந்து வரும் செய்திகளின்படி, விஜய் எந்தவொரு தேசிய கட்சியுடனும் இப்போதைக்கு அதிகாரப்பூர்வ கூட்டணியை விரும்பவில்லை என்றும், மக்களுடனான நேரடி தொடர்பே முக்கியம் என்றும் கருதுகிறார். இது காங்கிரஸை மீண்டும் திமுகவின் கரங்களிலேயே தஞ்சமடைய செய்துள்ளது. 
 
தமிழக அரசியலில் ஒரு மாற்று சக்தியாக உருவெடுக்கத் துடிக்கும் விஜய்யின் இந்த வியூகம் 2026 தேர்தலில் எந்த மாதிரியான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என்பதை பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும்.
 
Edited by Siva
 

