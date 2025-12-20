திருப்பரங்குன்றம் மலையில் தீபம் ஏற்ற முடியலையே.. மன வருத்தத்தில் மதுரை இளைஞர் தற்கொலை..!

மதுரை திருப்பரங்குன்றம் மலை உச்சியில் உள்ள தீபத்தூணில் கார்த்திகை தீபம் ஏற்ற அனுமதி மறுக்கப்பட்டதால், பூர்ணசந்திரன் என்ற பக்தர் தீக்குளித்து தற்கொலை செய்துகொண்டார்.
மதுரை மாநகராட்சி அலுவலகம் அருகிலுள்ள பெரியார் சிலை முன்புள்ள காவல் உதவி மையத்திற்குள் தன்னைத் தானே பூட்டிக்கொண்டு அவர் இந்த விபரீத முடிவை எடுத்தார். படுகாயமடைந்த அவர் மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லும் வழியில் உயிரிழந்தார்.
தற்கொலைக்கு முன்னதாக அவர் வெளியிட்ட ஆடியோ பதிவில், தீபம் ஏற்ற அனுமதி மறுக்கப்படுவது தனக்கு மிகுந்த மன உளைச்சலைத் தருவதாகவும், 2026-ல் அங்கு கண்டிப்பாக தீபம் ஏற்றப்பட வேண்டும் என்றும் உருக்கமாக பேசியுள்ளார்.
'கடவுள் இல்லை' என்று சொன்ன பெரியார் சிலைக்கு முன்பாகவே தீக்குளித்து தனது எதிர்ப்பை பதிவு செய்யப்போவதாக அவர் அதில் குறிப்பிட்டிருந்தார். பாதுகாப்பு மற்றும் நிர்வாக காரணங்களுக்காகத் தீபத்தூணில் விளக்கேற்ற அதிகாரிகள் அனுமதி மறுத்து வரும் நிலையில், இந்த உயிர்ப்பலி மதுரையில் பெரும் பதற்றத்தையும் சோகத்தையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது. தல்லாகுளம் காவல்துறையினர் இது குறித்து தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.