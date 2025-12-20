முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






திருப்பரங்குன்றம் மலையில் தீபம் ஏற்ற முடியலையே.. மன வருத்தத்தில் மதுரை இளைஞர் தற்கொலை..!

Advertiesment
திருப்பரங்குன்றம் தீபத்தூண் விவகாரம்

Mahendran

, சனி, 20 டிசம்பர் 2025 (11:30 IST)
மதுரை திருப்பரங்குன்றம் மலை உச்சியில் உள்ள தீபத்தூணில் கார்த்திகை தீபம் ஏற்ற அனுமதி மறுக்கப்பட்டதால், பூர்ணசந்திரன் என்ற பக்தர் தீக்குளித்து தற்கொலை செய்துகொண்டார்.
 
மதுரை மாநகராட்சி அலுவலகம் அருகிலுள்ள பெரியார் சிலை முன்புள்ள காவல் உதவி மையத்திற்குள் தன்னைத் தானே பூட்டிக்கொண்டு அவர் இந்த விபரீத முடிவை எடுத்தார். படுகாயமடைந்த அவர் மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லும் வழியில் உயிரிழந்தார்.
 
தற்கொலைக்கு முன்னதாக அவர் வெளியிட்ட ஆடியோ பதிவில், தீபம் ஏற்ற அனுமதி மறுக்கப்படுவது தனக்கு மிகுந்த மன உளைச்சலைத் தருவதாகவும், 2026-ல் அங்கு கண்டிப்பாக தீபம் ஏற்றப்பட வேண்டும் என்றும் உருக்கமாக பேசியுள்ளார்.
 
 'கடவுள் இல்லை' என்று சொன்ன பெரியார் சிலைக்கு முன்பாகவே தீக்குளித்து தனது எதிர்ப்பை பதிவு செய்யப்போவதாக அவர் அதில் குறிப்பிட்டிருந்தார். பாதுகாப்பு மற்றும் நிர்வாக காரணங்களுக்காகத் தீபத்தூணில் விளக்கேற்ற அதிகாரிகள் அனுமதி மறுத்து வரும் நிலையில், இந்த உயிர்ப்பலி மதுரையில் பெரும் பதற்றத்தையும் சோகத்தையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது. தல்லாகுளம் காவல்துறையினர் இது குறித்து தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
 
Edited by Mahendran

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

13 ஆண்டுகளாக கோமாவில் இருக்கும் இளைஞர்.. கருணைக்கொலை செய்ய அனுமதியா? இன்று தீர்ப்பு..!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos