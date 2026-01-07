முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
வங்கக்கடலில் காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம்.. மீனவர்கள் கடலுக்குள் செல்ல தடை..!

காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம்

Mahendran

, புதன், 7 ஜனவரி 2026 (14:59 IST)
தென்மேற்கு வங்கக் கடல் மற்றும் அதனை ஒட்டியுள்ள இந்தியப் பெருங்கடல் பகுதிகளில் நிலவிய காற்றழுத்தத் தாழ்வுப்பகுதி, தற்போது காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக வலுவடைந்துள்ளது. இது அடுத்த 72 மணி நேரத்தில் தீவிர காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக உருவெடுக்கும் என்று இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது. இதன் தாக்கம் காரணமாக, தமிழகம் முழுவதும் ஜனவரி 9-ஆம் தேதி முதல் 11-ஆம் தேதி வரை பரவலாக மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது.
 
குறிப்பாக, கடலூர் உள்ளிட்ட கடலோர மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்யக்கூடும் என்று கணிக்கப்பட்டுள்ளது. கடல் சீற்றத்துடன் காணப்படும் என்பதால், முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக புதுக்கோட்டை மாவட்ட மீனவர்கள் மீன்பிடிக்க கடலுக்குள் செல்ல மாவட்ட நிர்வாகம் அதிரடித் தடை விதித்துள்ளது. 
 
ஏற்கனவே கடலுக்குள் சென்ற மீனவர்கள் உடனடியாக கரை திரும்புமாறும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளனர். தீவிரமடைந்து வரும் இந்த தாழ்வு மண்டலத்தின் நகர்வை கடலோர மாவட்ட நிர்வாகங்கள் உன்னிப்பாக கவனித்து வருவதுடன், பொதுமக்களுக்கான பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளையும் தீவிரப்படுத்தியுள்ளன.
 
Mahendran

