முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






விஜய் ஒருமுறை முதல்வரானால் வாழ்நாள் முழுவதும் அந்த பதவியில் நீடிப்பார்: செங்கோட்டையன்

Advertiesment
sengottaiyan

Siva

, திங்கள், 9 பிப்ரவரி 2026 (10:47 IST)
தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் ஆலோசனை கூட்டத்தில் அக்கட்சியின் ஒருங்கிணைப்பாளர் செங்கோட்டையன் ஆற்றிய உரை, அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியுள்ளது. 
 
ஈரோடு மாவட்டம் கோபிசெட்டிபாளையத்தில் நடைபெற்ற இந்த நிகழ்வில் பேசிய அவர், விஜய்யின் அசுர வேக அரசியல் வளர்ச்சியை கண்டு டெல்லி அதிகார மையமே கலக்கத்தில் இருப்பதாக குறிப்பிட்டார். குறிப்பாக, விஜய்க்கு தமிழகத்தில் தற்போது 42 சதவீத வாக்கு வங்கி இருப்பதாக கூறப்படுவது மற்ற கட்சிகளுக்குப் பெரும் அச்சத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
ஏழை மக்களின் கண்ணீரை துடைக்க ஆண்டுக்கு 500 கோடி ரூபாய் வருமானத்தை விஜய் துறந்துள்ளதாக பாராட்டிய செங்கோட்டையன், அவர் ஒருமுறை முதல்வரானால் வாழ்நாள் முழுவதும் அவரே அந்த பதவியில் நீடிப்பார் என உறுதிபட தெரிவித்தார். 
 
உலகெங்கிலும் உள்ள 3 லட்சம் தமிழர்கள் விஜய்க்காக வாக்களிக்க தாயகம் வரவுள்ளதாகவும் அவர் கூறினார். விஜய்யின் அரசியல் பேச்சு தமிழகம் மட்டுமின்றி இந்தியாவே திரும்பி பார்க்கும் ஒரு மாபெரும் திருப்புமுனையாக அமையும் என்றும், அது எதிர்க்கட்சிகளின் அரசியல் வியூகங்களைத் தகர்க்கும் என்றும் அவர் தனது உரையில் சூளுரைத்தார்.
 
Edited by Siva

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

மெர்சல் படத்தை ரிலீஸ் பண்ணி கொடுத்தோம்!. நன்றி இல்லாதவர் விஜய்!.. கடம்பூர் ராஜூ கோபம்!...

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos