முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






இது சும்மா டீசர்தான்!.. மெயின் பிக்சர் இருக்கு!.. விஜய்க்கு செக் வைக்கும் டெல்லி வட்டாரம்!...

Advertiesment
vijay

BALA

, புதன், 14 ஜனவரி 2026 (17:35 IST)
விஜய் கட்சி துவங்கியதில் இருந்தே திமுகவை மட்டுமே தொடர்ந்து திட்டி வருகிறார். ஒருபக்கம் பாஜக தனது கொள்கையை எதிரி எனவும் சொல்லி வருகிறார். இந்நிலையில்தான் கரூர் சம்பவம் தொடர்பாக விஜய்க்கு சம்மன் அனுப்பி டெல்லி வரவழைத்து விசாரணை நடத்தியது சிபிஐ. அதோடு அவரின் ஜனநாயகம் படத்திற்கு சென்சார் மூலம் பிரச்சனை வந்திருக்கிறது. இப்படி டெல்லி மூலம் விஜய் தொடர்ந்து சிக்கல்களை சந்திக்க தொடங்கி இருக்கிறார்.

இதற்கு பின்னணியில் சில காரணங்கள் சொல்லப்படுகிறது.. விஜய் தனித்து போட்டியிட்டால் அது திமுகவுக்கு பாதிப்பாக அமையும். நமக்கு எந்த நஷ்டமும் இல்லை என முதலில் டெல்லி பாஜக வட்டாரம் நினைத்ததாம். ஆனால் அவர்கள் சமீபத்தில் எடுத்த சர்வே படி விஜய் தனித்து போட்டியிட்டால் அது திமுகவுக்கு ஆதரவாகவே அமையும் என்பது தெரிய வந்திருக்கிறது. இதையடுத்துதான் ஜனநாயகன் படத்திற்கு தடை, சிபிஐ சம்மன் என வேகம் காட்டி வருகிறது டெல்லி வட்டாரம் என்கிறார்கள் அரசியல் விமர்சகர்கள்.

இந்திய ஜனநாயகக் கூட்டணியில் இணையுங்கள்.. இல்லையென்றால் தேர்தலை புறக்கணியுங்கள் என டெல்லி பாஜக வட்டாரம் விஜய்க்கு அழுத்தம் கொடுப்பதாக சொல்லப்படுகிறது.. அதையும் மீறி அவர் தேர்தலில் போட்டியிட்டல் எல்லா தொகுதிகளிலும் ஒரு சின்னத்தில் மட்டுமே போட்டியிட வேண்டியிருக்கும். விஜய்க்கு இப்போது காட்டப்படுவது வெறும் டீசர் மட்டும்தான்.. முழு நீள படம் இனிமேல்தான்’ என்று சொல்லி சிரிக்கிறது டெல்லி பாஜக வட்டாரம்.

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

நாய்கள் இல்லா கிராமம் என தேர்தல் வாக்குறுதி.. 500 நாய்களை கொன்ற 7 கிராம தலைவர்கள் மீது வழக்குப்பதிவு..!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos