திருப்பரங்குன்றம் விவகாரம்: உத்தரவை அன்றே நடைமுறைப்படுத்தியிருந்தால், சிக்கல்கள் ஏற்பட்டிருக்காது.. நயினார் நாகேந்திரன்

திருப்பரங்குன்றம் மலை உச்சியில் தீபம் ஏற்றுவது தொடர்பாக உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளை வழங்கியுள்ள தீர்ப்பை பாரதிய ஜனதா கட்சியின் மாநிலத் தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் முழுமனதுடன் வரவேற்பதாக தெரிவித்தார். இந்த வழக்கில் நீதிமன்றம் வழங்கிய உத்தரவை அன்றே நடைமுறைப்படுத்தியிருந்தால், தேவையற்ற சிக்கல்கள் ஏற்பட்டிருக்காது என்று அவர் குறிப்பிட்டார்.
தி.மு.க. அரசு ஒவ்வொரு விவகாரத்திற்கும் நீதிமன்றத்தை நாடுவதையும், பின்னர் தங்களுக்கு சாதகமாகத் தீர்ப்பு வராதபோது நீதிபதிக்கு எதிராகவே தீர்மானம் நிறைவேற்றுவதையும் அவர் கடுமையாக சாடினார்.
மேலும், மத்திய அரசின் 100 நாள் வேலைத்திட்டத்தை தமிழக அரசு தவறான முறையில் கையாண்டு வருவதாக அவர் குற்றம்சாட்டினார். குறிப்பாக, இந்தத் திட்டத்தின் கீழ் வேலைக்குச் செல்லாத நபர்களுக்குக் கூட முறைகேடாக ஊதியம் வழங்கப்படுவதாக நயினார் நாகேந்திரன் பகிரங்கமாகக் குற்றம்சாட்டியுள்ளார். தமிழக அரசின் செயல்பாடுகள் மற்றும் வேலைத்திட்ட முறைகேடுகள் குறித்த அவரது அதிரடி விமர்சனம் அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் விவாதத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
நயினார் நாகேந்திரன், பா.ஜ.க, திருப்பரங்குன்றம் தீர்ப்பு, தீபத்தூண் விவகாரம், தி.மு.க அரசு விமர்சனம், 100 நாள் வேலைத்திட்டம் முறைகேடு, நெல்லை செய்திகள், தமிழக அரசியல், நீதிமன்ற தீர்ப்பு, ஊழல் குற்றச்சாட்டு