வங்க கடலில் காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக வலுப்பெற்றது.. சென்னையில் இருந்து எத்தனை கிலோமீட்டர்?

வானிலை ஆய்வு மையம்

Mahendran

, வியாழன், 8 ஜனவரி 2026 (11:30 IST)
வங்கக் கடலில் நிலவி வந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம், இன்று காலை ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக வலுப்பெற்றுள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. 
 
இது தற்போது சென்னையிலிருந்து சுமார் 1020 கி.மீ. தூரத்தில் தெற்கு மற்றும் தென்கிழக்கு திசையில் நிலை கொண்டுள்ளது. இந்த அமைப்பு தொடர்ந்து நகர்ந்து வருவதால், அதன் போக்கை வானிலை ஆய்வாளர்கள் உன்னிப்பாக கவனித்து வருகின்றனர்.
 
இந்த ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் அடுத்தகட்டமாக புயலாக மாறுமா அல்லது அதே வலுவுடன் கரையை நோக்குமா என்பது குறித்து இன்னும் உறுதி செய்யப்படவில்லை. ஒருவேளை இது புயலாக வலுப்பெற்றால், தமிழகத்தின் கடலோர மாவட்டங்களில் மிக கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது.
 
தற்போது நிலவும் இந்த தட்பவெப்ப மாற்றத்தால் கடலில் சீற்றம் அதிகமாக இருக்கும் என்பதால், மீனவர்கள் ஆழ்கடலுக்கு செல்ல வேண்டாம் என எச்சரிக்கப்பட்டுள்ளனர். பொங்கல் பண்டிகை நெருங்கும் வேளையில், இந்த மழைக்கால மாற்றங்கள் தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரி மக்களிடையே பெரும் எதிர்பார்ப்பையும் கவலையையும் ஏற்படுத்தியுள்ளன.
 
Edited by Mahendran

