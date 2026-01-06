முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
வங்கக்கடலில் உருவானது குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி! அடுத்த 24 மணி நேரத்தில் என்ன நடக்கும்?

Siva

, செவ்வாய், 6 ஜனவரி 2026 (08:25 IST)
வங்கக்கடலில் நிலவிய வளிமண்டல கீழடுக்கு சுழற்சி காரணமாக, இன்று காலை ஒரு புதிய குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி உருவாகியுள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவித்துள்ளது. இது அடுத்த 24 மணி நேரத்தில்  ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதியாக வலுப்பெற வாய்ப்புள்ளதாகக் கணிக்கப்பட்டுள்ளது.
 
இதன் காரணமாக, தமிழகத்தின் கடலோர மாவட்டங்களில் பரவலாக மழையும், சில இடங்களில் கனமழையும் பெய்யக்கூடும் என்று எச்சரிக்கப்பட்டுள்ளது.  
 
பருவமழை காலத்தில் இத்தகைய மாற்றங்கள் இயல்பானவை என்றாலும், ஆழ்ந்த காற்றழுத்த பகுதியாக மாறும்போது காற்றின் வேகம் அதிகரிக்கக்கூடும் என்பதால் பொதுமக்கள் விழிப்புடன் இருக்குமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள்.
 
 
