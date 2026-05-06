சட்டமன்றத்தில் பெரும்பான்மை கணக்கு: த.வெ.க-விற்கு 118 எம்.எல்.ஏக்கள் ஆதரவு கண்டிப்பாக தேவையா?

Publish Date: Wed, 06 May 2026 (14:43 IST)
Updated Date: Wed, 06 May 2026 (14:40 IST)
தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தலில் 108 இடங்களை வென்றுள்ள தமிழக வெற்றிக் கழகம் ஆட்சி அமைப்பதற்கான பணிகளில் தீவிரமாக உள்ளது. பொதுவாக 234 இடங்களை கொண்ட தமிழக சட்டசபையில் 118 இடங்கள் இருந்தால் மட்டுமே தனிப்பெரும்பான்மை கிடைக்கும். ஆனால், அரசியல் சட்ட விதிகளின்படி சில சூழல்களில் இந்த எண்ணிக்கை மாற வாய்ப்புள்ளது.
உதாரணமாக, த.வெ.க தலைவர் விஜய் இரண்டு தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்று ஒரு தொகுதியை (திருச்சி கிழக்கு) ராஜினாமா செய்யும் பட்சத்தில், மொத்த இடங்களின் எண்ணிக்கை 233 ஆக குறையும். அப்போது பெரும்பான்மைக்கு 117 உறுப்பினர்களின் ஆதரவு இருந்தாலே போதுமானது.
மேலும், நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பு நடைபெறும் நாளில் அவைக்கு வந்து வாக்களிக்கும் உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கையை பொறுத்தே பெரும்பான்மை தீர்மானிக்கப்படும். ஒருவேளை 34 எம்.எல்.ஏ-க்கள் வாக்கெடுப்பில் கலந்துகொள்ளவில்லை என்றால், அவையில் இருப்பவர்களின் எண்ணிக்கை 200 ஆக குறையும். அந்த சூழலில் 101 உறுப்பினர்களின் ஆதரவு இருந்தாலே த.வெ.க அரசால் பெரும்பான்மையை நிரூபித்து ஆட்சியை தக்கவைக்க முடியும்.
தற்போது 108 இடங்களை வைத்துள்ள த.வெ.க-விற்கு, காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட கட்சிகளின் ஆதரவு கிடைத்துள்ளதால் ஆட்சி அமைப்பதில் எவ்வித சிக்கலும் இருக்காது என தெரிகிறது.