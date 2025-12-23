முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






ஒரே ஒரு வீடியோ ஏற்படுத்திய தாக்கம்.. வீடு தேடி வந்து வாக்காளர் பட்டியலில் பெயரை சேர்த்த அதிகாரிகள்..!

Advertiesment
வாக்காளர் பட்டியல் திருத்தம்

Siva

, செவ்வாய், 23 டிசம்பர் 2025 (08:45 IST)
எஸ்.ஐ.ஆர் வாக்காளர் பட்டியலில் தான் இறந்துவிட்டதாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளதை கண்டு, பல்லாவரம் சட்டமன்ற தொகுதியைச் சேர்ந்த ராஜேந்திரன் என்பவர் வெளியிட்ட வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது.
 
இந்த காணொளி இணையதளங்களில் வைரலான நிலையில், செங்கல்பட்டு மாவட்ட ஆட்சியர் சினேகா உடனடியாக இந்த விவகாரத்தில் தலையிட்டார். ஆட்சியரின் உத்தரவின் பேரில், தேர்தல் அதிகாரிகள் ராஜேந்திரனின் வீட்டிற்கே நேரடியாக சென்றனர்.
 
அதிகாரிகள் ராஜேந்திரனை நேரில் சந்தித்து, அவரது பெயரை வாக்காளர் பட்டியலில் மீண்டும் சேர்ப்பதற்கான 'ஃபார்ம் 6' விண்ணப்ப படிவத்தை பூர்த்தி செய்து பெற்று சென்றனர்.
 
மேலும், வெளியிடப்படவுள்ள இறுதி வாக்காளர் பட்டியலில் அவரது பெயர் நிச்சயம் இடம் பெறும் என்று தேர்தல் ஆணைய அதிகாரிகள் அவரிடம் உறுதி அளித்துள்ளனர். ஒரே ஒரு வீடியோ ஏற்படுத்திய தாக்கம் காரணமாக, ஆட்சியரே உத்தரவிட்டு நடவடிக்கை எடுத்தது அப்பகுதியில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்புத் திருத்தத்தின் கீழ் பெயர் விடுபட்டவர்கள் அல்லது நீக்கப்பட்டவர்கள், தங்களின் பெயர்களை சேர்க்க உடனடியாக 'ஃபார்ம் 6' விண்ணப்பத்தை பூர்த்தி செய்து அளிக்குமாறு தேர்தல் ஆணையம் மீண்டும் கேட்டுக்கொண்டுள்ளது.
 
Edited by Siva

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

இந்தியர்களுக்கு விசா வழங்கும் சேவை நிறுத்தம்.. வங்கதேசம் அதிரடி..!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos