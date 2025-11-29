முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






வட தமிழகத்தை நெருங்கும் டிட்வா புயல்: 90 கி.மீ. வேகத்தில் காற்று வீசக்கூடும் என எச்சரிக்கை

Advertiesment
புயல்

Mahendran

, சனி, 29 நவம்பர் 2025 (09:44 IST)
இலங்கை கடல் பகுதியில் உருவான 'டிட்வா' புயல், தற்போது வட தமிழக பகுதியை நோக்கி மெதுவாக நகர்ந்து வருகிறது.
 
வானிலை ஆய்வு மையத்தின் தகவலின்படி, புயல் தற்போது சென்னையிலிருந்து சுமார் 400 கி.மீ. தொலைவில் மையம் கொண்டுள்ளது. இதன் நகரும் வேகம் மணிக்கு 7 கி.மீ. ஆகும். மேலும், காரைக்காலில் இருந்து 190 கி.மீ. தொலைவிலும், புதுச்சேரியில் இருந்து 300 கி.மீ. தொலைவிலும் புயல் நிலை கொண்டுள்ளது.
 
நாளை அதிகாலை வட தமிழகம், புதுச்சேரி மற்றும் ஆந்திர கடலோரப் பகுதிகளை இந்த புயல் நெருங்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
 
'டிட்வா' புயல் சென்னையை நெருங்கும் சமயத்தில், அதன் தீவிரம் குறைந்து ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக வலுவிழந்து கரையை கடக்கும் என வானிலை ஆய்வு மையம் கணித்துள்ளது. இருப்பினும், கடலோர பகுதிகளில் மணிக்கு 90 கி.மீ. வேகத்தில் தரைக்காற்று வீசக்கூடும் என எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.
 
Edited by Mahendran
 

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

இத பண்ணா நீங்கதான் நிரந்த முதலமைச்சர்!.. உதயநிதிக்கு பார்த்திபன் கொடுத்த ஐடியா!...

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos