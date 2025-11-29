முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






நெருங்கி வரும் டிட்வா புயல்.. சென்னை உள்பட பல பகுதிகளுக்கு சிவப்பு, ஆரஞ்சு எச்சரிக்கை..!

Advertiesment
டிட்வா புயல்

Mahendran

, சனி, 29 நவம்பர் 2025 (13:37 IST)
வங்கக் கடலில் நிலை கொண்டுள்ள 'டிட்வா' புயல், தமிழக கடலோரத்தை நெருங்கி வருவதால், இன்றும்  நாளையும் கனமழை முதல் அதி கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. தற்போது புயல் வேதாரண்யத்திலிருந்து சுமார் 140 கி.மீ தொலைவில் உள்ளது. இந்த சூழலில், தமிழகத்தில் மழை எச்சரிக்கைகள் தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.
 
இன்று செங்கல்பட்டு, விழுப்புரம், கடலூர், மயிலாடுதுறை, நாகை ஆகிய 5 மாவட்டங்கள் மற்றும் புதுச்சேரி, காரைக்காலுக்கு அதி கனமழைக்கான சிவப்பு எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது. 
 
மேலும், சென்னை, திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம், ராணிப்பேட்டை உட்பட 13 மாவட்டங்களுக்கு மிக கனமழைக்கான ஆரஞ்சு எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது. வேலூர், திருப்பத்தூர் உள்ளிட்ட மாவட்டங்களுக்கு கனமழைக்கான மஞ்சள் எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.
 
நாளை  திருவள்ளூர், ராணிப்பேட்டை ஆகிய 2 மாவட்டங்களுக்குச் சிவப்பு எச்சரிக்கை தொடர்கிறது. சென்னை, செங்கல்பட்டு, காஞ்சிபுரம் உள்ளிட்ட 9 மாவட்டங்களுக்கு மிக கனமழைக்கான ஆரஞ்சு எச்சரிக்கையும், டிசம்பர் 1 ஆம் தேதி திருவள்ளூருக்கு மஞ்சள் எச்சரிக்கையும் விடுக்கப்பட்டுள்ளது. 
 
புயல் காரணமாகக் கடலோரப் பகுதிகளில் கடல் சீற்றம் அதிகமாக இருக்கும் என்று எச்சரிக்கப்பட்டுள்ளது.
 
Edited by Mahendran
 

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

30 மணி நேரம் தொடர் மழை!.. தூத்துக்குடி, நெல்லையில் கடும் குளிர்!..

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos