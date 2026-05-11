எம்.எல்.ஏவாக பதவியேற்காத சி.வி சண்முகம்!.. பின்னணி என்ன?..

Publish Date: Mon, 11 May 2026 (13:59 IST)
Updated Date: Mon, 11 May 2026 (14:01 IST)
நடந்து முடிந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் 108 தொகுதிகளில் பெற்ற விஜயின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் காங்கிரஸ், விசிக கம்யூனிஸ்ட் மற்றும் முஸ்லிம் லீக் போன்ற கட்சிகளின் ஆதரவை பெற்று ஆட்சி அமைத்துள்ளது.
தவெக கட்சியின் தலைவர் விஜய் நேற்று முதலமைச்சராக பதவியேற்றுக்கொண்டார். மேலும், சட்டசபை துவங்கிய போது விஜய் உள்ளிட்ட தவெக எம்எல்ஏக்கள் மற்றும் திமுக. அதிமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் எல்லோருமே பதவியேற்றுக்கொண்டனர். ஆனால் அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் மற்றும் தற்போதைய சட்டமன்ற உறுப்பினரான சிவி சண்முகம் மட்டும் சட்டமன்ற உறுப்பினராக பதவி ஏற்கவில்லை.
இன்று காலை சட்டப்பேரவைக்கு வந்த சி.வி சண்முகம் பதவியேற்காமலேயே திரும்பி சென்றுவிட்டார். அதிமுகவில் உட்கட்சி பூசல் எழுந்துள்ள நிலையில் சிவி சண்முகம் எம்.எல்.ஏ-வாக பதவியேற்காமல் போனது அரசியல்வட்டாரத்தில் பரபரப்பை ஏற்பட்டிருக்கிறது. பழனிச்சாமி தலைமையிலான அதிமுக தொடர்ந்த் தோல்வியை சந்தித்து வருவதால் கோபமடைந்த சிவி சண்முகம் மற்றும் எஸ்.பி வேலுமணி ஆகியோர் அதிமுக எம்.எல்.ஏக்களுடன் தொடர்ந்து ஆலோசனையில் ஈடுபட்டு வந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.