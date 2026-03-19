முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






விளாத்திக்குளம் பள்ளி மாணவி கொலை!.. சிசிடிவி கேமராமா மூலம் சிக்கிய குற்றவாளி

vilathikulam
BY: Mahendran
Publish Date: Thu, 19 Mar 2026 (17:49 IST) Updated Date: Thu, 19 Mar 2026 (17:50 IST)
கடந்த 11ம் தேதி தூத்துக்குடி மாவட்டம் விளாத்திகுளம் அருகே உள்ள வேடநத்தம் என்கிற கிராமத்தின் காட்டுப் பகுதியில் பனிரெண்டாம் வகுப்பு மாணவி சடலமாக மீட்கப்பட்டார். அவர் பாலியல் பலாத்காரம் செய்யப்பட்டு கொடுமையாக கொலை செய்யப்பட்டது கண்டறியப்பட்டது.. எனவே குற்றவாளியை பிடிக்க 10 தனி படைகள் அமைக்கப்பட்டது.

இந்நிலையில்தான் இந்த வழக்கில் ராமநாதபுரம் மாவட்டம் சாயல்குடியில் வசிக்கும் தர்ம முனிஸ்வரன் என்பவரை போலீசார் கைது செய்திருக்கிறார்கள்.. காட்டுப் பகுதியில் உள்ள சிசிடிவி கேமரா பதிவின் மூலம் தர்ம முனிஸ்வரன் சிக்கியிருக்கிறார். சிறுமியை பாலியல் பலாத்காரம் செய்து கொலை செய்துவிட்டு அவர் அந்த பக்கம் பைக்கில் சென்றது சிசிடிவி கேமராவில் பதிவாகியிருக்கிறது. மேலும் அவர் ஓட்டி சென்ற பைக்கும் திருடு போனதாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது..

கைது செய்யப்பட்ட தர்ம முனீஸ்வரன் 2020ம் வருடம் எட்டயபுரத்தில் 60 வயது மூதாட்டியை பாலியல் வன்கொடுமை செய்து கொலை செய்த வழக்கில் கைதாகி சிறையில் இருந்தார். சமீபத்தில்தான் ஜாமினில் வெளியே வந்திருக்கிறார்.. காவல் நிலையத்தில் கையெழுத்து போடுவதற்காக வந்தபோதுதான் வரும் வழியில் மாணவியை அவர் கொலை செய்தது தெரிய வந்திருக்கிறது.

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

ஆசையாக வளர்த்த பூனை மரணம்!.. சோகத்தில் இளம்பெண் தற்கொலை!..

