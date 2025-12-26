முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
திமுகவை ஆதரிக்காதவர்கள் எல்லாம் ஆர்.எஸ்.எஸ்காரர்களா? திருமாவளவன் பேச்சுக்கு அரசியல் விமர்சகர்கள் கண்டனம்..!

திருமாவளவன் விமர்சனம்

Siva

வெள்ளி, 26 டிசம்பர் 2025 (12:59 IST)
விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சி தலைவர் திருமாவளவனின் சமீபத்திய விஜய், சீமான் மீதான விமர்சனங்களுக்கு அரசியல் விமர்சர்கள் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளனர். 
 
விஜய் மற்றும் சீமானை 'ஆர்எஸ்எஸ்-ன் பிள்ளைகள்' என்று திருமாவளவன் முத்திரை குத்துவது முற்றிலும் தவறான மற்றும் முதிர்ச்சியற்ற அரசியல் பார்வை என்றும், ஒரு கட்சி அல்லது ஒரு தனிநபர் திமுகவை ஆதரிக்கவில்லை என்பதற்காகவோ அல்லது அவர்களின் கொள்கைகளுக்கு எதிராக செயல்படுகிறார்கள் என்பதற்காகவோ அவர்களை உடனடியாக பாஜக அல்லது ஆர்எஸ்எஸ் அமைப்பின் நிழல் மனிதர்களாக சித்தரிப்பது ஜனநாயகத்தின் ஆரோக்கியமான போக்கல்ல என்றும் கூறுகின்றனர்.
 
பாஜக எதிர்ப்பு மற்றும் ஆர்எஸ்எஸ் சித்தாந்த எதிர்ப்பு என்பது திமுக, விசிக அல்லது கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகளுக்கு மட்டுமே சொந்தமான குத்தஎன்று மணி வலியுறுத்துகிறார். விஜய்யை ஆர்எஸ்எஸ்-ன் 'பி-டீம்' என்று சொல்வது தர்க்கரீதியாக பொருந்தாத ஒன்று. இத்தகைய விமர்சனங்கள் விமர்சிப்பவர்களின் அரசியல் பலவீனத்தையே வெளிப்படுத்துகின்றன. 
 
மாற்று அரசியல் பேசும் இளைஞர்களை தவறான முத்திரை குத்தி ஒதுக்குவதற்கு பதிலாக, எதார்த்தமான அரசியல் களத்தில் அவர்களை எதிர்கொள்ள வேண்டும். உங்களை ஆதரிக்காத அனைவரையும் எதிரியின் கையாள் என்று சொல்வது எதேச்சதிகாரமான போக்கு என்றும், இத்தகைய முத்திரை குத்தல் அரசியல் நீண்ட காலத்திற்குப் பயன் தராது என்றும்  அரசியல் விமர்சர்கள் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளனர். 
 
