அதிமுகவில் தலைமை மாற்றம்? எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு எதிராக மூத்த அமைச்சர்கள் போர்க்கொடி!

Publish Date: Sun, 10 May 2026 (08:46 IST)
தமிழக அரசியலில் தற்போது அதிமுகவின் உட்கட்சி விவகாரங்கள் பெரும் புயலை கிளப்பியுள்ளன. எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையிலான அதிமுக, கடந்த தேர்தல்களில் தொடர்ச்சியாக 11 தோல்விகளை சந்தித்துள்ளது. இது கட்சி நிர்வாகிகளிடமும், அடிமட்ட தொண்டர்களிடமும் பெரும் அதிருப்தியை ஏற்படுத்தியுள்ள நிலையில், தற்போது கட்சியின் முன்னணி தலைவர்களே தலைமைக்கு எதிராக திரும்பியுள்ளனர்.
குறிப்பாக, முன்னாள் அமைச்சர்கள் எஸ்.பி. வேலுமணி, சி.வி. சண்முகம் மற்றும் சி. விஜயபாஸ்கர் ஆகியோர் எடப்பாடி பழனிசாமி தனது பதவியை ராஜினாமா செய்ய வேண்டும் என்று வலியுறுத்தியுள்ளதாக தகவல்கள் கசிந்துள்ளன. தொடர் தோல்விகளுக்கு பொறுப்பேற்று ஒரு புதிய தலைமைக்கு வழிவிட வேண்டும் என்பதே இவர்களது முக்கிய நோக்கமாக பார்க்கப்படுகிறது.
இந்த சூழலில், இன்று காலை 9 மணிக்கு சென்னையில் உள்ள இபிஎஸ் இல்லத்தில் அதிமுக மாவட்ட செயலாளர்கள் கூட்டம் அவசரமாக கூடுகிறது. இந்த முக்கியமான ஆலோசனை கூட்டத்தில் கட்சியின் உட்கட்சி பூசல்கள் குறித்தும், தலைமை மாற்றம் குறித்தும் விவாதிக்கப்படும் என தெரிகிறது.
தன்னை காத்துக் கொள்ள எடப்பாடி பழனிசாமி புதிய வியூகம் அமைப்பாரா அல்லது மூத்த நிர்வாகிகளின் அழுத்தத்திற்கு பணிந்து பதவி விலகுவாரா என்பதில் பெரும் எதிர்பார்ப்பு நிலவுகிறது. தமிழகத்தின் பிரதான எதிர்க்கட்சியில் வெடித்துள்ள இந்த உட்கட்சி மோதல், அரசியல் களத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.