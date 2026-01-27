முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






காங்கிரஸ் கட்சிக்கு பூத் கமிட்டி போட கூட ஆள் இல்லை.. திமுக விமர்சனத்தால் பரபரப்பு..

Advertiesment
DMK vs Congress Conflict

Siva

, செவ்வாய், 27 ஜனவரி 2026 (08:59 IST)
தமிழகத்தில் இந்தியா கூட்டணியில் அங்கம் வகிக்கும் திமுக மற்றும் காங்கிரஸ் கட்சிகளிடையே தொகுதி பங்கீடு மற்றும் அதிகாரம் தொடர்பான கருத்து வேறுபாடுகள் முற்றி வரும் நிலையில், மதுரை மாநகர மாவட்ட திமுக செயலாளர் தளபதி காங்கிரஸை நோக்கி முன்வைத்துள்ள விமர்சனங்கள் பெரும் அரசியல் புயலை கிளப்பியுள்ளன.
 
மதுரையில் பேசிய அவர், காங்கிரஸ் கட்சிக்கு வார்டு அளவில் பூத் கமிட்டி அமைக்கக்கூட ஆள் கிடையாது என்று மிக கடுமையாகச் சாடினார். "நாங்கள்தான் காங்கிரஸ் கட்சியை தோளில் சுமந்து வெற்றி பெற வைத்து கொண்டிருக்கிறோம். எங்கள் தயவால் வெற்றி பெற்றுவிட்டு, எங்களிடமே ஆட்சி அதிகாரத்தில் பங்கு கேட்பது வேடிக்கையாக இருக்கிறது" என்று அவர் ஆவேசப்பட்டார். 
 
மேலும், மத்தியில் இந்தியா கூட்டணி வலுவாக இருப்பதற்கு மு.க.ஸ்டாலின், மம்தா பானர்ஜி மற்றும் அகிலேஷ் யாதவ் ஆகிய மூன்று தலைவர்கள் மட்டுமே காரணம் என்றும் அவர் தெரிவித்தார்.
 
ஏற்கனவே கூட்டணிக்குள் சலசலப்புகள் இருந்து வரும் வேளையில்,  திமுக மாவட்ட செயலாளர் இவ்வாறு பேசியிருப்பது காங்கிரஸ் தொண்டர்களிடையே கடும் கொந்தளிப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்த விவகாரம் 2026 சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கு முன்பாகவே இரு கட்சிகளுக்கும் இடையிலான விரிசலை அதிகப்படுத்தியுள்ளது.
 
Edited by Siva

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

அதிமுகவை தொட்டுவிட்டார்.. இனிமேல் விஜய்யை சும்மா விடமாட்டோம்.. ராஜன் செல்லப்பா

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos