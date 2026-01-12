வரைவு வாக்காளர் பட்டியலில் பெயர் சேர்க்க கால அவகாசம் நீட்டிப்பா? தேர்தல் அதிகாரியை சந்தித்த பிரபலம்..!

தமிழகத்தில் வரைவு வாக்காளர் பட்டியலில் பெயர் சேர்த்தல், நீக்கல் மற்றும் திருத்தங்களை மேற்கொள்வதற்கான கால அவகாசத்தை வரும் ஜனவரி 28-ம் தேதி வரை நீட்டிக்க வேண்டும் என்று மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநில செயலாளர் பெ. சண்முகம் தமிழகத் தேர்தல் அதிகாரியிடம் நேரில் கோரிக்கை விடுத்துள்ளார்.
தற்போது நடைபெற்று வரும் வாக்காளர் பட்டியல் திருத்தப் பணிகளுக்கான காலக்கெடு விரைவில் முடிவடைய உள்ள நிலையில், இந்த புதிய கோரிக்கை எழுப்பப்பட்டுள்ளது.
தமிழகத்தில் பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு தொடர் விடுமுறை வருவதால், பொதுமக்கள் தங்கள் இருப்பிடங்களிலிருந்து வெளியூர் செல்வார்கள். இதனால் வாக்காளர் பட்டியலில் பெயர் சேர்க்கவோ அல்லது திருத்தங்கள் செய்யவோ போதிய நேரம் இருக்காது என்பதை சுட்டிக்காட்டிய பெ. சண்முகம், பொங்கல் விடுமுறை நாட்களை ஈடு செய்யும் வகையில் கூடுதல் அவகாசம் வழங்குவது அவசியமானது என்று வலியுறுத்தியுள்ளார்.
குறிப்பாக, முதன்முறை வாக்களிக்க காத்திருக்கும் இளைஞர்கள் இந்த விடுமுறை காலத்தால் பாதிக்கப்படக்கூடாது என்பதே இக்கோரிக்கையின் முக்கிய நோக்கமாகும். முறையான கால நீட்டிப்பு வழங்கப்பட்டால் மட்டுமே தகுதியுள்ள அனைத்து குடிமக்களும் தங்களின் ஜனநாயகக் கடமையை உறுதி செய்ய முடியும் என்று சிபிஎம் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.