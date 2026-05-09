அதிமுக ஆட்சி அமைக்க திமுக ஆதரவு கேட்டது, முடியாது என்று சொல்லிவிட்டோம்: போட்டுடைத்த இடதுசாரிகள்..

Publish Date: Sat, 09 May 2026 (10:59 IST)
Updated Date: Sat, 09 May 2026 (11:02 IST)
தமிழக சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் முடிவுகளுக்குப் பிந்தைய அரசியல் நகர்வுகள் குறித்து மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநிலச் செயலாளர் ஜி. ராமகிருஷ்ணன் தனியார் ஊடகத்திற்கு பேட்டியளித்துள்ளார். அதில், திமுக கூட்டணியில் அங்கம் வகித்த தங்களும் தோல்வியைத் தழுவியுள்ளதை வெளிப்படையாக ஒப்புக்கொண்ட அவர், தற்போதைய சூழலில் தமிழக வெற்றிக் கழகத்திற்கு ஆதரவு அளிப்பதற்கான காரணங்களை விளக்கினார்.
"தமிழக மக்களின் தீர்ப்பு தவெக-வுக்கு சாதகமாக அமைந்துள்ளது. தனிப்பெரும் கட்சியாக உருவெடுத்துள்ள அவர்களை ஆட்சி அமைக்க அழைப்பதே ஜனநாயக மரபு. 1996-ல் வாஜ்பாய் அரசுக்கு வழங்கப்பட்ட வாய்ப்பைப் போல இது அமைய வேண்டும்," என்று அவர் குறிப்பிட்டார். மேலும், பாஜக-வின் தலையீட்டைத் தடுப்பதற்காகவே கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள் தவெக-வை ஆதரிப்பதாகத் தெரிவித்தார்.
முக்கியமாக, அதிமுக-வுக்கு வெளியிலிருந்து ஆதரவு அளிக்கலாம் என்ற திமுக-வின் யோசனையை இடதுசாரிகள் நிராகரித்துவிட்டனர். "பாஜக கூட்டணியில் இருந்த அதிமுக-வை எங்களால் ஆதரிக்க முடியாது. காங்கிரஸ் எங்களை ஆலோசிக்காமல் வெளியேறியிருக்கலாம், ஆனால் நாங்கள் ஸ்டாலினுடன் கலந்து ஆலோசித்தே இந்த முடிவை எடுத்தோம்," என அவர் தெளிவுபடுத்தினார்.
திமுக-வை எதிர்க்கும் நோக்கம் தங்களுக்கு இல்லை என்றும், அதேசமயம் பாஜக எதிர்ப்பு என்பதில் சமரசம் கிடையாது என்றும் அவர் உறுதியாக கூறியுள்ளார்.