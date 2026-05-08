முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






விஜய்க்கு ஆதரவு கொடுக்கவேண்டாம் என ஸ்டாலின் சொல்லவில்லை. இடதுசாரிகள் பேட்டி!...

Advertiesment
vijay stalin
BY: webdunia
Publish Date: Fri, 08 May 2026 (17:56 IST) Updated Date: Fri, 08 May 2026 (17:58 IST)
google-news
விஜயின் தவெகவுக்கு சிபிஎம், சிபிஐ ஆகிய இரண்டு கட்சிளும் ஆதரவு கொடுத்துள்ள நிலையில் தவெகவின் பலம் 116ஆக உயர்ந்திருக்கிறது. ஆட்சியமைக்க தவெகவுக்கு இன்னும் 2 எம்.எல்.ஏக்களின் ஆதரவு மட்டுமே தேவை. அனேகமாக விடுதலை சிறுத்தை தனது 2 எம்.எல்.ஏக்களின் ஆதரவை கொடுத்துவிடும். எனவே, இன்று மாலை விஜய் முழு மெஜாரிட்டியுடன் ஆளுநரை சந்தித்து தவெகவை ஆட்சியமைக்க அழைக்குமாறு கோரிக்கை வைப்பார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

இந்நிலையில், விஜய்க்கு ஆதரவு கொடுத்த சிபிஎம், சிபிஐ இரண்டு கட்சிகளின் தலைவர்களும் செய்தியாளர்களை சந்தித்தனர். அப்போது ‘அமைச்சரவையில் பங்கேற்கமாட்டோம்.. வெளியே இருந்து தவெகவுக்கு ஆதரவு கொடுக்கிறோம். அதிமுக, திமுகவுக்கு பெரும்பான்மை இல்லாத நிலையில் தவெக மட்டுமே ஆட்சியமைக்க முடியும்..

விஜயை ஆதரிக்க திமுகவின் அனுமதி தேவையில்லை. நாங்கள் தனிக்கட்சி.. எங்களுக்கு முடிவெடுக்க தெரியும். தவெகவை ஆதரிக்க வேண்டாமென திமுக தலைவர் முக ஸ்டாலின் எங்களிடம் சொல்லவில்லை. திமுக எதிர்கட்சியாக இருக்கவேண்டும் என அவர் சொல்லிவிட்டார். ஆளுநர் ஆட்சி வந்துவிடக்கூடாது என்பதற்காகவே தவெவை ஆதரிக்க முடிவு செய்தோம்.. மதச்சார்பற்ற அரசை அமைப்போம் என விஜய் சொல்லியிருக்கிறார். தவெகவுக்கு ஆதரவு கொடுத்தாலும் திமுகவுடனான உறவு தொடரும்’ என கூறியிருக்கிறார்கள்.

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

தமிழகத்தில் கூட்டணி ஆட்சி தான்.. சரியாக கணித்திருந்த பஞ்சாங்கம்...

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Horoscope
Shorts
Photos
Videos