முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






வீட்டில் தனிமையில் இருந்த மாற்றுத்திறனாளி பெண்!. உள்ளே புகுந்த வாலிபர்!.. ஈரோட்டில் புகார்!...

Advertiesment
covai

Mahendran

, செவ்வாய், 24 பிப்ரவரி 2026 (10:03 IST)
நாட்டில் எவ்வளவு சட்டங்கள் போட்டாலும் பெண்களுக்கு எதிரான பாலியல் வன்கொடுமைகள் என்பது தொடர்ந்து நடந்து கொண்டுதான் இருக்கிறது. அதுவும் வயதானவர்கள், மாற்றுத் திறனாளிகள் ஆகியோரை சில காமவெறியர்கள் விடுவதில்லை. இந்நிலையில் மாற்றுத்திறனாளி பெண் ஒருவர் பாலியல் பலாத்காரம் செய்யப்பட்ட சம்பவம் ஈரோட்டில் நடந்திருக்கிறது.

ஈரோடு மாவட்டம் தாளவாடி பகுதியில் வசித்து வருபவர் மகேஷ்(32). இவர் கோயம்புத்தூரில் தம்பி காந்திபுரத்தில் உள்ள ஒரு ஜவுளிக்கடையில் பணி புரிந்து வருகிறார். அதே ஜவுளிக்கடையில் ஒரு பெண்ணும் அவரின் 20 வயது மகளும் பணிபுரிந்து வருகிறார்கள்.

அந்தப் பெண்ணுக்கு கடந்த ஞாயிற்றுகிழமை விடுமுறை என்பதால் அவர் வீட்டில் தனிமையில் இருந்துள்ளார். அவரின் தாய் துணிக்கைடைக்கு வேலைக்கு சென்றுவிட்டார். இதை தெரிந்து கொண்ட மகேஷ் வீட்டுக்கு சென்று ‘இந்த வழியாக வந்தேன்.. கொஞ்சம் தண்ணீர் கொடு’ என கேட்டிருக்கிறார். அந்த பெண் தண்ணீரை எடுக்க உள்ளே சென்றபோது மகேஷ் பின்னாலே சென்று அந்த பெண்ணை கட்டிப்பிடித்திருக்கிறார்.

இதில் அதிர்ச்சியடைந்த அந்த பெண் ‘ஏன் இப்படி செய்கிறீர்கள்?’ என கூறி அவரிடமிருந்து தப்பிக்க முயற்சி செய்திருக்கிறார். ஆனால் அவரால் முடியவில்லை.. அப்பெண்ணை வலுக்கட்டாயமாக தூக்கி சென்று மகேஷ் பாலியல் பலாத்காரம் செய்திருக்கிறார். அதன்பின் தாயிடம் இதுபற்றி பாதிக்கப்பட்ட அந்த பெண் கூறி கதறி அழுதுள்ளார்.

அதைக்கேட்டு அதிர்ச்சியான அவர் காட்டூரில் உள்ள மகளிர் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தார். இதையடுத்து போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து தலைமறைவாக இருந்த மகேஎஷை செய்துள்ளனர். இந்த சம்பவம் அந்த பகுதி மக்களிடம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது..

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

164 ரயில் சேவைகள் 115-ஆக குறைப்பு.. எழும்பூர் ரயில் நிலைய மாற்றத்தால் பயணிகள் அதிருப்தி..!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos