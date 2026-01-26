துணிஞ்சு முடிவெடுங்க ராகுல் காந்தி? 25 தொகுதி வாங்கி 18 தொகுதி ஜெயிச்சு என்ன பயன்? காங்கிரஸ் தொண்டர்கள் ஆதங்கம்..!

தமிழக அரசியலில் பல ஆண்டுகளாக திராவிட கட்சிகளின் நிழலில் பயணித்து வரும் காங்கிரஸ் கட்சி, இப்போது தனது இருப்பை தக்கவைக்க போராடி வருகிறது. வரவிருக்கும் 2026 சட்டமன்ற தேர்தலை முன்னிட்டு, "துணிந்து முடிவெடுங்கள் ராகுல் காந்தி" என்ற கோரிக்கை தமிழக காங்கிரஸ் தொண்டர்களிடையே பலமாக எழுந்துள்ளது. திமுக கூட்டணியில் 25 தொகுதிகளை பெற்று, அதில் 18 இடங்களில் வெற்றி பெறுவதால் கட்சிக்கு என்ன பயன் என்ற ஆதங்கம் அவர்கள் மத்தியில் நிலவுகிறது.
வெறும் வெற்றி சதவீதத்தை மட்டும் கணக்கில் கொள்வது கட்சியின் அடிமட்ட வளர்ச்சியை பாதிப்பதாக தொண்டர்கள் கருதுகின்றனர். 234 தொகுதிகள் கொண்ட மாநிலத்தில், வெறும் 25 தொகுதிகளில் மட்டும் போட்டியிடுவது மற்ற 200-க்கும் மேற்பட்ட தொகுதிகளில் கட்சியின் அடையாளத்தையே அழித்துவிடும் என்று அவர்கள் அஞ்சுகின்றனர். ஆட்சி அதிகாரத்தில் பங்கு அல்லது தனித்து நின்று பலத்தை காட்டுவது" என்ற நிலையை நோக்கி ராகுல் காந்தி நகர வேண்டும் என்பதே அவர்களின் விருப்பம்.
தற்போது தமிழக வெற்றி கழகம் போன்ற புதிய சக்திகள் உருவெடுத்துள்ள நிலையில், காங்கிரஸ் தனது பழைய பாணியை மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும். திமுக கொடுக்கும் இடங்களை ஏற்றுக்கொண்டு அமைதியாக இருப்பதை விட, புதிய கூட்டணிகளை உருவாக்குவது அல்லது தலைமை பொறுப்பை ஏற்பது மட்டுமே காங்கிரஸை மீண்டும் ஒரு மாற்று சக்தியாக மாற்றும். ராகுல் காந்தி எடுக்கும் துணிச்சலான முடிவு மட்டுமே தமிழகத்தில் கை சின்னத்திற்குப் புத்துயிர் அளிக்கும் என்று காங்கிரஸ் அடிமட்ட தொண்டர்கள் விரும்புகின்றனர்.