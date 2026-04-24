வருமான வரித்துறை சோதனை நடந்தது உண்மை தான்.. சிசிடிவி ஆதாரம் வெளியிட்ட செல்வப்பெருந்தகை:

செல்வப்பெருந்தகை
BY: Webdunia
Publish Date: Fri, 24 Apr 2026 (14:35 IST) Updated Date: Fri, 24 Apr 2026 (14:38 IST)
தமிழக காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் செல்வப்பெருந்தகைக்கும் வருமான வரித்துறைக்கும் இடையே வெடித்துள்ள மோதல், தேர்தல் களத்தில் பெரும் விவாத பொருளாக மாறியுள்ளது. 
 
கடந்த ஏப்ரல் 20-ம் தேதி ராகுல் காந்தி தேர்தல் பிரசாரத்திற்காக தமிழகம் வந்திருந்தபோது, தன்னை 'சோதனை' என்ற பெயரில் அதிகாரிகள் முடக்கி வைத்ததாக செல்வப்பெருந்தகை குற்றம்சாட்டியிருந்தார். ஆனால், அத்தகைய சோதனைகள் எதையும் தாங்கள் நடத்தவில்லை என வருமான வரித்துறை மறுப்பு தெரிவித்திருந்தது.
 
இந்த சூழலில், வருமான வரித்துறையினரின் வாதத்தை பொய்யாக்கும் வகையில், புகைப்படங்கள் மற்றும் சிசிடிவி ஆதாரங்களை செல்வப்பெருந்தகை செய்தியாளர்களிடம் வெளியிட்டுள்ளார். "சோதனை நடத்தவில்லை என்று அதிகாரிகள் கூறுவது அப்பட்டமான பொய். எனது அலுவலகத்திற்குள் நுழைந்த அதிகாரிகள் 'பணம் எங்கே?' என்று கேட்டு மிரட்டினார்கள். வாசலில் இருந்த சிசிடிவி கேமராவை அணைக்க அவர்கள் மறந்ததால், தற்போது இந்த ஆதாரங்கள் கிடைத்துள்ளன," என்று அவர் தெரிவித்தார்.
 
மேலும், தேர்தல் நேரத்தில் ராகுல் காந்தியின் பொதுக்கூட்டத்தில் தான் கலந்துகொள்ளக் கூடாது என்ற உள்நோக்கத்துடன் இந்த சதி அரங்கேற்றப்பட்டுள்ளதாக அவர் சாடினார். சோதனை நடத்திய அதிகாரிகளை அடையாளம் கண்டு அவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும், இந்த விவகாரம் குறித்து வருமான வரித்துறை 'வெள்ளை அறிக்கை' வெளியிட வேண்டும் என்றும் அவர் வலியுறுத்தினார். 
 
அதிகாரிகளின் இத்தகைய 'அட்டூழியம்' ஜனநாயகத்திற்கு எதிரானது என காங்கிரஸ் தரப்பு கடுமையாகக் கண்டித்துள்ளது.
 
Edited by Siva

