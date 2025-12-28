முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
விஜய்யின் அரசியல் பயணம் வெற்றி பெற நமல் ராஜபக்ச வாழ்த்து

தமிழக வெற்றி கழகம்

Siva

, ஞாயிறு, 28 டிசம்பர் 2025 (12:30 IST)
தமிழக வெற்றி கழகத்தின் தலைவர் விஜய் தனது முழுநேர அரசியல் பயணத்தை தொடங்கியுள்ள நிலையில், அவருக்கு இலங்கை முன்னாள் அதிபர் மஹிந்த ராஜபக்சேவின் மகன் நமல் ராஜபக்சே வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளது தமிழக அரசியலில் பெரும் விவாதத்தையும் பரபரப்பையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது. 
 
விஜய்யின் அரசியல் பயணம் வெற்றிகரமாக அமைய வேண்டும். விஜய்யின் ஆற்றலை அனைவரும் அறிவோம். சினிமா பயணத்திற்கு முடிவுரை எழுதிவிட்டு புதிய பயணத்தை அவர் தொடங்கியுள்ளார். சினிமா உலகம் அவரை நிச்சயம் மிஸ் செய்யும். இருப்பினும், அவரது எதிர்வரும் அரசியல் பயணம் வெற்றி பெற வாழ்த்துகிறேன்" என்று அன்புடன் நமல் ராஜபக்சே தனது வாழ்த்து செய்தியில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
 
 ஈழப் போரின் போது லட்சக்கணக்கான இலங்கை தமிழர்களை கொன்று குவித்ததாக மஹிந்த ராஜபக்சே மீது தமிழகத்தில் கடும் எதிர்ப்பு நிலவி வரும் சூழலில், அவரது மகனின் இந்த வாழ்த்து பலரது புருவங்களை உயர்த்தியுள்ளது.
 
தமிழினப் படுகொலை குற்றச்சாட்டுகளுக்கு ஆளான குடும்பத்திடமிருந்து விஜய்க்கு ஆதரவு வந்திருப்பது, சமூக வலைதளங்களில் ஆதரவாகவும் எதிராகவும் விவாதிக்கப்பட்டு வருகிறது.
 
