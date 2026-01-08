ரூ. 4.58 கோடியில் கன்னிமாரா நூலகம் புதுப்பிப்பு.. துணை முதல்வர் உதயநிதி திறந்து வைத்தார்..!

சென்னை எழும்பூரில் உள்ள வரலாற்று சிறப்புமிக்க கன்னிமாரா பொது நூலகம், ரூ. 4.58 கோடி மதிப்பீட்டில் நவீன முறையில் புதுப்பிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த புதுப்பிக்கப்பட்ட கட்டடத்தை தமிழக துணை முதல்வர் உதயநிதி ஸ்டாலின் இன்று திறந்து வைத்தார்.
1890-ல் அடிக்கல் நாட்டப்பட்டு, 1896-ஆம் ஆண்டு முதல் மக்கள் பயன்பாட்டிற்காக இயங்கி வரும் இந்த நூலகம், தற்போது 130-வது ஆண்டை நெருங்கி கொண்டிருக்கிறது. பழமை மாறாமல், அதே சமயம் நவீன வசதிகளுடன் இந்த நூலகம் தற்போது பொலிவு பெற்றுள்ளது.
நூலகத்தை புதுப்பிக்கவும், புதிய நூல்களை வாங்குவதற்கும் தமிழக அரசு நிதி ஒதுக்கியிருந்த நிலையில், கட்டுமான பணிகள் நிறைவடைந்துள்ளன. திறப்பு விழாவிற்கு பிறகு, துணை முதல்வர் நூலகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளை பார்வையிட்டு ஆய்வு செய்தார்.
இந்த நிகழ்ச்சியில் தமிழக அமைச்சர்கள், நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் மற்றும் அரசு உயர் அதிகாரிகள் பலர் கலந்து கொண்டனர். மாணவர்கள் மற்றும் ஆராய்ச்சியாளர்களுக்கு பயனுள்ள வகையில், டிஜிட்டல் வசதிகளும் இங்கு மேம்படுத்தப்பட்டுள்ளன என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.