முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






எங்கள் கட்சிக்கு நீங்கள் எப்படி உத்தரவிடலாம்.. விசிக, மதிமுக, கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகளுக்கு காங்கிரஸ் கண்டனம்..!

Advertiesment
திமுக கூட்டணி மோதல்

Mahendran

, புதன், 31 டிசம்பர் 2025 (13:59 IST)
திமுக தலைமையிலான கூட்டணியில் அங்கம் வகிக்கும் காங்கிரஸ் கட்சிக்கும், அதன் பிற தோழமை கட்சிகளுக்கும் இடையே தற்போது மோதல் போக்கு உருவாகியுள்ளது. 
 
காங்கிரஸ் நிர்வாகி பிரவீன் சக்கரவர்த்தி, தமிழகத்தின் கடன் சுமை குறித்து விமர்சித்ததை தொடர்ந்து, அவர் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று விசிக, மதிமுக மற்றும் கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள் வலியுறுத்தின. இதற்கு காங்கிரஸ் எம்பி மாணிக்கம் தாகூர் கடும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார்.
 
"காங்கிரஸ் தனது உள்கட்சி விவகாரங்களை எப்படி கையாள வேண்டும் என்று கூட்டணி கட்சிகள் உத்தரவிட முடியாது" என்று கூறிய மாணிக்கம் தாகூர், இது போன்ற பொதுவெளியிலான விமர்சனங்கள் கூட்டணி தர்மத்திற்கு எதிரானது என்று சாடியுள்ளார். 
மேலும், கூட்டணி கட்சிகள் தங்களது "லக்ஷ்மண் ரேகை"யை மதிக்க வேண்டும் என்றும், இத்தகைய செயல்கள் பாஜக மற்றும் ஆர்எஸ்எஸ் அமைப்புகளுக்கே சாதகமாக அமையும் என்றும் அவர் எச்சரித்துள்ளார்.
 
 
Edited by Mahendran

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

விஜய்க்கு சம்மன் அனுப்புகிறதா சிபிஐ? ஜனவரியில் டெல்லிக்கு செல்ல வாய்ப்பு..!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos