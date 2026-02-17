திமுக கூட்டணி பற்றி பொதுவெளியில் பேசக்கூடாது!.. காங்கிரஸ் கறார்!..

ஆட்சி மற்றும் அதிகாரத்தில் திமுக எங்களுக்கும் பங்கு கொடுக்க வேண்டும் என காங்கிரஸ் சொல்ல துவங்கியிருக்கிறது. 2026 சட்டமன்ற தேர்தல் நெருங்கி வரும் நிலையில் காங்கிரஸின் இந்த கோரிக்கை திமுகவுக்கு தலைவலியை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது. காங்கிரஸ் வியூக வேட்பாளர் பிரவீன் சக்கரவர்த்தி, மாணிக்கம் தாகூர் எம்பி ஆகியோர் இந்த கருத்தை ஆழமாக வலியுறுத்தி வருகிறார்கள். ஆட்சி மற்றும் அதிகாரத்தில் பங்கு என்கிற கோரிக்கை மட்டுமல்ல.. 40க்கும் மேற்பட்ட தொகுதிகள், உள்ளாட்சி தேர்தலில் 20 சதவீதம் என பல கோரிக்கைகளை காங்கிரஸ் தரப்பு வைக்கிறது..
ஆனால் ஆட்சியில் பங்கு என்பது தமிழகத்திற்கு ஒத்துவராது என தமிழக முதல்வர் மற்றும் திமுக தலைவர் முக ஸ்டாலின் ஏற்கனவே சொல்லிவிட்டார். இதை மாணிக்கம் தாகூர் போன்றவர்கள் விமர்சிக்க திமுகவுக்கும் காங்கிரசுக்கும் இடையே கருத்து மோதல்எழுந்திருக்கிறது.
இந்நிலையில்தான் நேற்று செய்தியாளர்களிடம் பேசிய தமிழக காங்கிரஸ் தலைவர் செல்வப்பெருந்தகை கூட்டணியை பற்றி பொதுவெளியில் யாரும் பேசக்கூடாது என காங்கிரஸ் தலைமை ஏற்கனவே அறிவித்திருக்கிறது. ராகுலை விடவும், வேணுகோபலை விடவும் சிலர் பெரிய ஆளா என்பது எனக்கு தெரியவில்லை என மாணிக்கம் தாகூரை விமர்சித்திருந்தார். இருந்தார்.
இந்நிலையில் தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல் காங்கிரஸ் மேலிட பொறுப்பாளர் கிரிஷ் சோடங்கர் இன்று செய்தியாளரிடம் பேசிய போது ‘கூட்டணி குறித்து பொதுவெளியில் யாரும் பேசக்கூடாது.. பாஜகவையும், பாஜகவுடன் கூட்டணி வைத்திருப்பவர்களையும் தமிழக மக்கள் அழித்து விடுவார்கள் தமிழக மக்கள் தெளிவான கருத்தியலோடு இருக்கிறார்கள்’ என பேட்டி கொடுத்திருக்கிறார். இதையடுத்து திமுகவை விமர்சிப்பதை மாணிக்கம் தாகூர் எம்பி போன்றவர்கள் நிறுத்திக் கொள்வார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.