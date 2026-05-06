விஜய்க்கு ஆதரவு?.. ஸ்டாலினுக்கு அல்வா!.. திமுக - காங்கிரஸ் கூட்டணி உடைகிறதா?....

rahul vijay
BY: பாலகிருஷ்ணன்
Publish Date: Wed, 06 May 2026 (08:24 IST) Updated Date: Wed, 06 May 2026 (08:29 IST)
காங்கிரசை பொருத்தவரை கடந்த பல வருடங்களாகவே திமுகவுடன் கூட்டணி அமைத்தே தமிழகத்தின் தேர்தலை சந்தித்து வருகின்றன. அதோடு தேசிய அளவில் இண்டியா கூட்டணியில் திமுக, காங்கிரஸ் கூட்டணி ஒன்றாக செயல்பட்டு வருகிறது. ஆனால் 2026 சட்டமன்ற தேர்தல் பணிகள் துவங்கிய போது ஆட்சி மற்றும் அதிகாரத்தில் பங்கு கொடுத்தால் மட்டுமே கூட்டணியில் இணைவோம் என திடீரென காங்கிரஸ் போர்க்கொடி தூக்கியது. ஆனால் அது முடியாது என ஸ்டாலின் மறுக்கவே பல நாட்கள் பேச்சு வார்த்தை நடந்து இழுபறி நீடித்து வந்தது.

ஒருபக்கம், தவெகவுக்கு மக்களிடம் இருக்கும் ஆதரவை பார்த்த ராகுல்காந்தி அக்கட்சியின் கூட்டணி அமைக்க ஆசைப்பட்டு பேச்சுவார்த்தையும் நடந்தது. ஆனால் சோனியா காந்தி மற்றும் மல்லிகார்ஜுனா போன்றவர்கள் திமுகவுடன் பயணிப்பதை நமக்கு சரியாக இருக்கும் என கூறியதால் ராகுலும் அதை ஏற்றுக்கொண்டார். 28 தொகுதிகளை வாங்கிக் கொண்டு திமுகவுடன் காங்கிரஸ் கூட்டணி அமைத்தது. ஆனால் நடந்து முடிந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் திமுக தோல்வி அடைந்துவிட்டது. மேலும், காங்கிரஸ் 5 தொகுதிகளில் மட்டுமே வெற்றி பெற்றிருக்கிறது..

ஒருபக்கம், 2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் விஜயின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் 35 சதவீத வாக்குகளை பெற்றதோடு 108 தொகுதிகளில் வெற்றிபெற்றுவிட்டது. தவெகவின் ஆட்சி அமைக்கப்போகிறாது என தெரிந்தவுடனேயே ராகுல் காந்தி தொலைபேசி மூலம் விஜய்க்கு வாழ்த்தும் தெரிவித்தார். அதோடு எக்ஸ் தளத்திலும் விஜய்க்கு வாழ்த்து தெரிவித்தார். அதற்கு விஜய் நன்றியும் தெரிவித்துள்ளார்.அதேநேரம், தவெகவுக்கு ஆட்சி அமைக்க இன்னும் 12 எம்எல்ஏக்களின் ஆதரவு தேவை என்கிற நிலையில் காங்கிரஸ் தனது 5 எம்எல்ஏக்களின் ஆதரவு அளிக்க முன் வந்திருப்பதாக செய்திகள் கசிந்துள்ளது. அநேகமாக இன்று அது உறுதி செய்யப்பட்டு விடும். அதோடு விஜயின் பதவியேற்பு விழாவில் கலந்துகொள்ள ராகுலுக்கும் அழைப்பு விடுக்கப்பட்டிருக்கிறது.

திமுகவுக்கான ஆதரவு குறைந்துவிட்ட நிலையில் இனிமேல் விஜயுடன் பயணிப்பதே சரி என காங்கிரஸ் முடிவெடுத்தால் இந்த பதவியேற்பு விழாவில் ராகுல் கலந்து கொள்ள வாய்ப்பிருக்கிறது. ஒருபக்கம் திமுக கூட்டணியில் இருக்கும் காங்கிரஸ் விஜய்க்கு ஆதரவளித்தால் திமுக - காங்கிரஸ் கூட்டணி உடையும் நிலையில் ஏற்படும். ஆனால் பாராளுமன்ற தேர்தலில் திமுகவின் ஆதரவு காங்கிரசுக்கு தேவைப்படும். அதேநேரம் சட்டமன்ற தேர்தலில் தவெகவுக்கு விழுந்த அதே வாக்குகள் பாராளுமன்ற தேர்தலிலும் விழுந்தால் காங்கிரசுக்கு திமுகவின் ஆதரவு தேவையில்லை. இதையெல்லாம் கணக்கு போட்டுதான் காங்கிரஸ் தவெகவுக்கு தனது ஆதரவை கொடுக்கும் என தெரிகிறது..

