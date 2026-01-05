முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
திமுகவுக்கு நெருக்கடி கொடுக்கும் காங்கிரஸ்!.. 2026-ல் கூட்டணி நீடிக்குமா?..

stalin rahul

BALA

, திங்கள், 5 ஜனவரி 2026 (13:39 IST)
தமிழகத்தை பொறுத்தவரை அதிமுக மற்றும் திமுக கட்சிகள் கூட்டணி வைத்துதான் தேர்தலை சந்தித்து வருகின்றன. ஏனெனில், கூட்டணி கட்சிகள் பெரும் வாக்குகள் கூட ஆட்சி அமைக்க உதவும். திமுகவை பொருத்தவரை கடந்த பல வருடங்களாகவே காங்கிரஸ் கட்சியுடன் கூட்டணி அமைத்து போட்டியிட்டு வருகிறது. அதோடு, விடுதலைச் சிறுத்தை, கம்யூனிஸ்ட், முஸ்லீம் லீக் போன்ற கட்சிகளுடனும் கூட்டணி அமைத்து தேர்தலை சந்தித்து வருகிறது.
இந்திய அளவில் பாஜகவுக்கு அடுத்து பெரிய கட்சியாக இருக்கும் காங்கிரஸுக்கு ஆட்சி அதிகாரத்தில் பங்கு கொடுக்க திமுக மறுத்து வருகிறது. மத்தியில் கூட்டணி ஆட்சி.. மாநிலத்தில் சுயாட்சி என்பதே திமுகவின் கொள்கையாக இருக்கிறது.

ஆனால் இந்த முறை எப்படியாவது திமுக வெற்றி பெற்றால் ஆட்சி அதிகாரத்தில் பங்கு என்கிற நிபந்தனையுடன் அக்கட்சியுடன் கூட்டணி அமைக்க வேண்டும் என்பதில் காங்கிரஸ் உறுதியாக இருக்கிறது. கடந்த சில மாதங்களாகவே இதுபற்றி அந்த கட்சி திமுக தலைமையிடம் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி வருகிறது. ஆனால் அவர்கள் எதிர்பார்த்த சாதகமான பதில் திமுகவிடமிருந்து வரவில்லை.

ஏனெனில் காங்கிரசுக்கு பெரிதாக தமிழகத்தில் வாக்கு வங்கி இல்லை. அப்படி இருக்கும் போது அந்த கட்சிக்கு ஆட்சி அதிகாரத்தில் பங்கு கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை என திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் நினைக்கிறார். அது ஒருவகையில் உண்மையும் கூட. ஆனால் அதற்காக காங்கிரஸ் அமைதியாக இல்லை.. ஒருபக்கம் புதிதாக கட்சி தொடங்கிய விஜய் ‘எங்களுடன் கூட்டணி அமைக்கும் கட்சிகளுக்கு ஆட்சி அதிகாரத்தில் பங்கு கொடுப்போம்’ என தொடர்ந்து சொல்லி வருகிறார். இதையடுத்து ராகுல் காந்தி போனிலும், பிரவீன் சக்கர ஏற்கனவே ராகுல் காந்தி விசையிடம் ஃபோன் ஃபோனிலும் பிரவின் சக்ரவர்த்தி நேரிலும் சென்று விஜயிடம் இதுபற்றி பேசினார்கள்.

இந்த முறை தாங்கள் கேட்கும் தொகுதிகளையும் ஆட்சியில் பங்கு என்பதையும் திமுக தர மறுத்தால் காங்கிரஸ் தவெகவுடன் கூட்டணி அமைக்க வாய்ப்பிருக்கிறது.காங்கிரஸ் எம்பி மாணிக்கம் தாதர் கூட தனது எக்ஸ் தளத்தில் இது தொடர்பாக ஒரு பதிவை பதிவிட்டிருக்கிறார். ‘யாருக்கு வாக்கு/ ஐடிபிஎஸ் தரவு சொல்லும் தகவல் தெரியுமா? தமிழ்நாட்டில் கூட்டணி அரசியல்தான் நிலைக்கும். கூட்டணி இல்லாமல் தமிழகத்தில் யாரும் வெற்றி பெற முடியாது.. ஒவ்வொரு கட்சிக்கும் வாக்கு வங்கி இருக்கிறது.. இப்போது அதிகாரம் மட்டுமில்லை.. அதிகார பகிர்வையும் விவாதிக்க வேண்டிய நேரம் வந்துவிட்டது’ என்று பதிவிட்டிருக்கிறார்.

அதிகாரத்தில் பங்கு என்கிற கோஷத்தை காங்கிரஸ் முன்னெடுத்திருப்பதால் 2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் திமுக-காங்கிரஸ் கூட்டணி தொடருமா என்கிற கேள்வி எழுந்துள்ளது.

