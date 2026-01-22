காதல் விவகாரம்!.. கல்லூரி மாணவியை கத்தியால் குத்திய வாலிபர்!.. கோவையில் அதிர்ச்சி..

கடந்த பல வருடங்களாகவே காதலுக்கு சம்மதிக்காத இளம்பெண்கள் முகத்தில் ஆசிட் ஊற்றுவது, உடலில் கத்தியால் குத்துவது போன்ற வன்முரை சம்பவங்கள் தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகிறது. தனது காதலை ஏற்றுக் கொள்ளவில்லை என்கிற கோபத்தில் அந்த கோபத்தை தீர்த்துக் கொள்வதற்காக இளம் பெண்களை இப்படி பல வாலிபர்கள் பழிவாங்குகிறார்கள்.
இது தொடர்கதையாக வருகிறது. இதன் மூலம் அந்த பெண்ணும் பாதிக்கப்படம், சம்பந்தப்பட்ட வாலிபரின் வாழ்க்கையும் மாறிவிடும் நிலை இருந்தாலும் அதைப்பற்றி எல்லாம் கவலைப்படாமல் கோபத்தை தீர்த்துக் கொள்வதற்காகவே இப்படி எல்லாம் செய்கிறார்கள். அதிலும் சமீபகாலமாகவே பள்ளி மற்றும் கல்லூரி மாணவர்கள் கஞ்சா, மது போன்ற போதைபொருட்களுக்கு அடிமையாகி பல தவறுகளை செய்து வருகிறார்கள்.
இந்நிலையில்தான், கோவையில் உள்ள ஒரு தனியார் கல்லூரியில் கல்லூரி வளாகத்திற்குள் 17 வயது மாணவியை சக வகுப்பு மாணவன் கத்தியால் குத்தியதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. கத்திக்குத்தில் காயமடைந்த மனைவி அதே தனியார் கல்லூரி குழுமத்தில் உள்ள மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டிருக்கிறார். இந்த சம்பவம் பெண் பிள்ளையை பெற்றவர்கள் மத்தியில் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.