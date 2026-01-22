முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






காதல் விவகாரம்!.. கல்லூரி மாணவியை கத்தியால் குத்திய வாலிபர்!.. கோவையில் அதிர்ச்சி..

Advertiesment
college

Mahendran

, வியாழன், 22 ஜனவரி 2026 (15:23 IST)
கடந்த பல வருடங்களாகவே காதலுக்கு சம்மதிக்காத இளம்பெண்கள் முகத்தில் ஆசிட் ஊற்றுவது, உடலில் கத்தியால் குத்துவது போன்ற வன்முரை சம்பவங்கள் தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகிறது. தனது காதலை ஏற்றுக் கொள்ளவில்லை என்கிற கோபத்தில் அந்த கோபத்தை தீர்த்துக் கொள்வதற்காக இளம் பெண்களை இப்படி பல வாலிபர்கள் பழிவாங்குகிறார்கள்.

இது தொடர்கதையாக வருகிறது. இதன் மூலம் அந்த பெண்ணும் பாதிக்கப்படம், சம்பந்தப்பட்ட வாலிபரின் வாழ்க்கையும் மாறிவிடும் நிலை இருந்தாலும் அதைப்பற்றி எல்லாம் கவலைப்படாமல் கோபத்தை தீர்த்துக் கொள்வதற்காகவே இப்படி எல்லாம் செய்கிறார்கள். அதிலும் சமீபகாலமாகவே பள்ளி மற்றும் கல்லூரி மாணவர்கள் கஞ்சா, மது போன்ற போதைபொருட்களுக்கு அடிமையாகி பல தவறுகளை செய்து வருகிறார்கள்.

இந்நிலையில்தான், கோவையில் உள்ள ஒரு தனியார் கல்லூரியில் கல்லூரி வளாகத்திற்குள் 17 வயது மாணவியை சக வகுப்பு மாணவன் கத்தியால் குத்தியதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. கத்திக்குத்தில் காயமடைந்த மனைவி அதே தனியார் கல்லூரி குழுமத்தில் உள்ள மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டிருக்கிறார். இந்த சம்பவம் பெண் பிள்ளையை பெற்றவர்கள் மத்தியில் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

இனிமே காது கிழியப்போகுது!.. தவெகவுக்கு விசில் சின்னத்தை ஒதுக்கிய தேர்தல் ஆணையம்!..

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos