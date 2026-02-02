ஒரே குடும்பத்தைச் சேர்ந்த மூன்று பேர் தற்கொலை.. இறப்பதற்கு முன் செய்த அதிர்ச்சி செயல்..!

கோவை அருகே மின்வாரிய ஊழியர் தனது மனைவி மற்றும் மகளுடன் தற்கொலை செய்து கொண்ட சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
கோவை அருகே வசித்து வந்த 48 வயது கமலேஷ், மின்வாரியத்தில் பணியாற்றி வந்தார். இவருக்கு இலக்கியா என்ற மனைவியும், ஒரு பெண் குழந்தையும் இருந்தனர். இலக்கியா கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளாக மார்பகப் புற்றுநோயால் பாதிக்கப்பட்டு அவதிப்பட்டு வந்துள்ளார். இதற்காக பல்வேறு சிகிச்சைகள் எடுத்தும் நோய் குணமாகாததால், குடும்பத்தினர் கடும் மன உளைச்சலில் இருந்ததாகக் கூறப்படுகிறது.
இன்று காலை மூவரும் விஷம் குடித்துத் தற்கொலை செய்து கொண்ட நிலையில், அவர்கள் இறப்பதற்கு முன் ஒரு வீடியோவை பதிவு செய்துள்ளனர். அதில், "நாங்கள் இறந்த பிறகு எங்கள் உடலைப் பிரேத பரிசோதனை செய்யாமல் அப்படியே அடக்கம் செய்ய வேண்டும்" என்று உருக்கமாக கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
தகவலறிந்து வந்த காவல்துறையினர், மூன்று பேரின் உடல்களையும் மீட்டு விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.