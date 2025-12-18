முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
கோவை விமான நிலையத்தில் கடும் கட்டுப்பாடு.. வெளியேற்றப்பட்ட தவெக தொண்டர்கள்..!

கோவை விமான நிலையம்

Siva

, வியாழன், 18 டிசம்பர் 2025 (09:50 IST)
ஈரோடு மாவட்டம் விஜயமங்கலத்தில் நடைபெறவுள்ள பிரம்மாண்ட தேர்தல் பிரசார கூட்டத்தில் பங்கேற்க வரும் தமிழக வெற்றி கழகத் தலைவர் விஜய்க்கு, கோவை விமான நிலையத்தில் காவல்துறையினர் கடும் கட்டுப்பாடுகளை விதித்துள்ளனர்.
 
பாதுகாப்பு காரணங்களுக்காக கோவை விமான நிலைய வளாகத்திற்குள் தவெக தொண்டர்கள் மற்றும் ரசிகர்கள் நுழைய காவல்துறையினர் தடை விதித்துள்ளனர். ஏற்கனவே உள்ளே சென்றிருந்த தொண்டர்கள் மத்திய பாதுகாப்புப் படையினரால் வெளியேற்றப்பட்டனர்.
 
கரூரில் ஏற்பட்ட கூட்ட நெரிசல் விபத்தில் 41 பேர் பலியான சம்பவத்தை தொடர்ந்து, இந்த முறை பாதுகாப்பு பலப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. விமான நிலையத்திற்கு வெளியே தடுப்புகள் மற்றும் கயிறுகள் மூலம் ரசிகர்கள் முறைப்படுத்தப்பட்டுள்ளனர்.
 
சென்னையில் இருந்து தனி விமானம் மூலம் கோவை வரும் விஜய், அங்கிருந்து கார் மூலம் சாலை மார்க்கமாக ஈரோடு விஜயமங்கலத்திற்கு செல்கிறார்.
 
விமான நிலையத்திற்கு வெளியே ஒதுக்கப்பட்ட பகுதிகளில் மட்டுமே தொண்டர்கள் நிற்க அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர். கரூருக்கு பிறகு விஜய் பங்கேற்கும் முதல் திறந்தவெளி பொதுக்கூட்டம் இது என்பதால், கோவை முதல் ஈரோடு வரை காவல்துறையினர் தீவிர கண்காணிப்பில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
 
Edited by Siva

