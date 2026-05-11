சட்டப்பேரவையின் புதிய சபாநாயகர், துணை சபாநாயகர் யார்.. வேட்புமனு தாக்கல்..!

Publish Date: Mon, 11 May 2026 (15:16 IST)
Updated Date: Mon, 11 May 2026 (15:21 IST)
தமிழக சட்டப்பேரவையின் புதிய சபாநாயகர் மற்றும் துணை சபாநாயகரை தேர்ந்தெடுப்பதற்கான தேர்தல் நடைமுறைகள் விறுவிறுப்பாக தொடங்கியுள்ளன. இதற்கான வேட்புமனு தாக்கல் இன்று நடைபெற்ற நிலையில், தமிழக வெற்றி கழகத்தின் சார்பில் சபாநாயகர் பதவிக்கு எம்.எல்.ஏ ஜே.சி.டி. பிரபாகர் போட்டியிடுகிறார்.
அதேபோல், சட்டப்பேரவை துணைத்தலைவர் பதவிக்கு எம்.எல்.ஏ ரவிசங்கர் வேட்பாளராக முன்னிறுத்தப்பட்டுள்ளார். முதலமைச்சர் விஜய் அவர்கள் நேரில் சென்று சட்டப்பேரவை செயலாளர் சீனிவாசனிடம் இதற்கான வேட்புமனுக்களை வழங்கினார்.
முதலமைச்சர் விஜyயின் இந்தத் தேர்வு, அனுபவம் மற்றும் விசுவாசம் ஆகிய இரண்டிற்கும் முக்கியத்துவம் அளிப்பதாக அரசியல் விமர்சகர்கள் கருதுகின்றனர். ஜே.சி.டி. பிரபாகர் பலமுறை சட்டமன்ற உறுப்பினராக பணியாற்றிய அனுபவம் கொண்டவர் என்பதால், அவையை சுமுகமாக வழிநடத்த அவர் பொருத்தமானவர் என கருதப்படுகிறார்.
வேட்புமனுத் தாக்கலின் போது அமைச்சர்கள் மற்றும் தவெக எம்.எல்.ஏக்கள் உடனிருந்தனர். நாளை காலை 9.30 மணிக்கு இதற்கான அதிகாரப்பூர்வ தேர்தல் நடைபெறவுள்ளது. பெரும்பான்மை பலம் தவெக வசம் இருப்பதால், இவர்கள் இருவரும் ஒருமனதாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட அதிக வாய்ப்புகள் உள்ளன. புதிய சபாநாயகர் தலைமையிலான முதல் கூட்டத்தொடர் விரைவில் தொடங்க உள்ளது மக்களிடையே பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.