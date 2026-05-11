எல்லாரையும் பாக்குறாரே!.. எடப்பாடி பழனிச்சாமியை சந்திப்பாரா விஜய்?...

Publish Date: Mon, 11 May 2026 (17:29 IST)
Updated Date: Mon, 11 May 2026 (17:32 IST)
மிழக முதல்வராக பொறுப்பேற்றுள்ள சி.ஜோசப் விஜய் நாகரீக அரசியலை கையில் எடுத்திருக்கிறார். அதாவது தமிழகத்தின் மூத்த அரசியல்வாதிகளை நேரில் சென்று சந்தித்து அவர்களிடம் வாழ்த்து பெற்று வருகிறார். நேற்று முதல்வராக பதவியேற்றபின் பெரியார் திடலுக்கு சென்று கி.வீரமணியை சந்தித்து வாழ்த்து பெற்றார்.
இன்று சட்டமன்ற நிகழ்வுகளில் பங்கேற்ற விஜய் அதன்பின் நேராக திமுக தலைவர் மற்றும் முன்னாள் முதல்வர் முக ஸ்டாலின் வீட்டுக்கு சென்று அவரிடம் வாழ்த்து பெற்றார். அப்போது உதயநிதியும், ஸ்டாலினும் விஜயை கட்டித்தழுவி வரவேற்றனர். இது தொடர்பாக எக்ஸ் தளத்தில் பதிவிட்டுள்ள முக ஸ்டாலின் ‘மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சராகப் பொறுப்பேற்றுள்ள திரு. விஜய் அவர்கள் அரசியல் நாகரிகத்துடன் என்னைச் சந்தித்து வாழ்த்து பெற்றார். அவருக்கு என் அன்புநிறை வாழ்த்துகளையும், ஆலோசனைகளையும் வழங்கினேன்’என பதிவிட்டிருக்கிறார்.
அதன்பின் அங்கிருந்து கிளம்பிய விஜய் அண்ணாநகர் சென்று மதிமுக பொதுச்செயலாளர் வைகோவை சந்தித்து ஆசி பெற்றார். விஜய் கையை பிடித்து வைகோ வீட்டிற்குள் சென்றார். அதன்பின் தனது குடும்பத்தினரையும் விஜய்க்கு அறிமுகம் செய்து வைத்தார். அதன்பின் அங்கிருந்து கிளம்பிய விஜய் நேராக அக்கரை சென்று பாமக அன்புமணியை சந்தித்து வாழ்த்து பெற்றார். அதன்பின் சீமானையும் விஜய் சந்தித்தார்.
அதேபோல், நாளை விசிக தலைவர் தொல்.திருமாவளவனை விஜய் நேரில் சந்திக்கவுள்ளார். அதேநேரம், முன்னாள் முதல்வர் மற்றும் அதிமுக பொதுச்செயலாளரை விஜய் சந்திப்பாரா என்கிற எதிர்பார்ப்பு ஏற்பட்டிருக்கிறது.