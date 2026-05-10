200 யூனிட் வரை இலவச மின்சாரம்.. அதிகாரபூர்வமாக அறிவித்தது TANGEDCO..!

விஜய்
BY: Webdunia
Publish Date: Sun, 10 May 2026 (16:46 IST) Updated Date: Sun, 10 May 2026 (16:48 IST)
தமிழக அரசின் எரிசக்தி துறை சார்பில், வீட்டு உபயோக மின் நுகர்வோருக்கான ஒரு மிக முக்கியமான அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது. தமிழக முதலமைச்சர் விஜய் அவர்களின் உத்தரவின்படி, இரண்டு மாதங்களுக்கு ஒருமுறை 200 யூனிட் வரை இலவச மின்சாரம் வழங்கும் திட்டம் அதிகாரப்பூர்வமாக நடைமுறைக்கு வந்துள்ளது. இதற்கான அரசாணை (G.O.(Ms) No.50) இன்று வெளியிடப்பட்டது.
 
இந்த திட்டத்தின்படி, இரண்டு மாதங்களுக்கு மொத்தம் 500 யூனிட்டுகளுக்கும் குறைவாக மின்சாரம் பயன்படுத்தும் அனைத்து தகுதியுள்ள நுகர்வோருக்கும் 200 யூனிட் மின்சாரம் இலவசமாக வழங்கப்படும். விலைவாசி உயர்வு மற்றும் பணவீக்கத்தால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நடுத்தர மற்றும் ஏழை எளிய மக்களின் பொருளாதார சுமையைக் குறைக்கும் நோக்கில் இந்த அதிரடி நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது. இதற்காக அரசு ஆண்டுக்கு சுமார் ரூ. 1,730 கோடி கூடுதல் மானியத்தை சுமை ஏற்க உள்ளது.
 
500 யூனிட்டுகளுக்கு மேல் பயன்படுத்தும் நுகர்வோருக்கு தற்போதுள்ள நடைமுறைப்படி 100 யூனிட் இலவச மின்சாரம் தொடரும். முதலமைச்சராக பதவியேற்ற முதல் நாளிலேயே தேர்தல் வாக்குறுதியை நிறைவேற்றும் விதமாக விஜய் பிறப்பித்துள்ள இந்த உத்தரவு, பொதுமக்களிடையே பெரும் மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. மின்சார வாரியத்தின் அதிகாரப்பூர்வ சமூக வலைதள பக்கங்களில் இந்த அரசாணை பகிரப்பட்டு, திட்ட அமலாக்கம் குறித்த விவரங்கள் உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளன.
 
Edited by Siva

