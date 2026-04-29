இன்று கொடைக்கானலில் இருந்து சென்னை திரும்பும் முதல்வர் ஸ்டாலின்.. எக்சிட் போல் வெளியான பின் ஆலோசனையா?

தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தல் மற்றும் பிற மாநிலத் தேர்தல்கள் முடிவடைந்துள்ள நிலையில், அரசியல் களம் மிகுந்த விறுவிறுப்புடன் காணப்படுகிறது. தீவிரத் தேர்தல் பரப்புரைகளை முடித்துவிட்டு கொடைக்கானலில் குடும்பத்துடன் ஓய்வெடுத்து வந்த தமிழக முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின், இன்று (ஏப்ரல் 29) அங்கிருந்து சென்னைக்குப் புறப்பட்டார். கொடைக்கானலில் தங்கியிருந்தபோது அவர் தினமும் நடைப்பயிற்சி மேற்கொண்டு பொதுமக்களுடன் சகஜமாக உரையாடியதுடன், அவர்களுடன் செல்பி எடுத்து மகிழ்ந்தார். இன்று கிளம்பும்போதும் பொதுமக்களிடம் இருந்து மனுக்களைப் பெற்றுக்கொண்ட அவரை திமுக தொண்டர்கள் உற்சாகமாக வழி அனுப்பி வைத்தனர்.
அதே சமயம், தேர்தல் ஆணையம் இன்று மாலை 6.30 மணி வரை கருத்துக்கணிப்புகளை (Exit Polls) வெளியிடக் கடுமையான தடை விதித்துள்ளது. மேற்கு வங்கத்தில் இன்று இரண்டாம் மற்றும் இறுதிக்கட்ட வாக்குப்பதிவு நடைபெற்று வருகிறது. அங்குள்ள 142 தொகுதிகளில் சுமார் 3.21 கோடி வாக்காளர்கள் தங்கள் வாக்குகளைப் பதிவு செய்து வருகின்றனர். முதற்கட்டத் தேர்தலில் 93.19% வாக்குகள் பதிவாகி சாதனை படைத்த நிலையில், இன்றைய இரண்டாம் கட்டத் தேர்தலிலும் மக்கள் ஆர்வத்துடன் பங்கேற்று வருகின்றனர்.
பாஜக மூத்த தலைவர் சுவேந்து அதிகாரி, இந்துக்கள் அனைவரும் பாஜகவிற்கே வாக்களிப்பதாக நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளார். மறுபுறம், தேர்தல் கண்காணிப்பாளர் அஜய் பால் சர்மாவை நீக்கக் கோரி உச்ச நீதிமன்றத்தில் மனுத் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது. தமிழகம் உள்ளிட்ட 5 மாநிலங்களின் தேர்தல் முடிவுகள் வரும் மே 4-ஆம் தேதி வெளியாக உள்ள நிலையில், ஒட்டுமொத்த நாடும் அந்த நாளை ஆவலுடன் எதிர்பார்த்துக் காத்துக் கொண்டிருக்கிறது.
