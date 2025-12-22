முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






பாசிச சக்திகள் குறுக்கு வழியில் வெல்ல நினைக்கிறார்கள்.. வாக்காளர் பெயர் நீக்கம் குறித்து முதல்வர் ஸ்டாலின்..!

Advertiesment
வாக்காளர் பட்டியல்

Siva

, திங்கள், 22 டிசம்பர் 2025 (11:52 IST)
தமிழகத்தில் நடைபெற்று வரும் வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு திருத்த பணிகள் குறித்து, திமுக மாவட்ட செயலாளர்களுடன் முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் காணொளி வாயிலாக ஆலோசனை நடத்தினார். 
 
இக்கூட்டத்தில், தமிழகத்தில் சுமார் 97 லட்சம் வாக்காளர்கள் பட்டியலில் இருந்து நீக்கப்பட்டுள்ள அதிர்ச்சி தகவலை அவர் பகிர்ந்து கொண்டார். இதில் இடமாற்றம் காரணமாக மட்டும் 66 லட்சம் பெயர்கள் நீக்கப்பட்டுள்ளன.
 
முறையான ஆய்வு இன்றி அவசரமாக மேற்கொள்ளப்படும் இத்தகைய நீக்கங்கள், உண்மையான வாக்காளர்களை பாதிக்கும் என எச்சரித்த முதல்வர், இது தொடர்பாக திமுக உச்ச நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்துள்ளதை நினைவூட்டினார். குறிப்பாக 168 தொகுதிகளில் 10 சதவீதத்திற்கும் அதிகமான பெயர்கள் நீக்கப்பட்டுள்ளதால், பூத் வாரியாக சென்று சரிபார்க்க நிர்வாகிகளுக்கு உத்தரவிட்டார். 
 
பாசிச சக்திகள் குறுக்கு வழியில் வெல்ல நினைக்கிறார்கள், அதற்கு இடம் கொடுத்துவிடக் கூடாது" என்று கூறிய அவர், விடுபட்டவர்களை மீண்டும் சேர்க்க படிவம் 6-ஐப் பயன்படுத்த அறிவுறுத்தினார். டெல்லி மிரட்டல்களுக்கு தமிழகம் அஞ்சாது என்றும், தேர்தல் பணிகளில் தொண்டர்கள் தீவிரமாக ஈடுபட வேண்டும் என்றும் அவர் வலியுறுத்தினார்.
 
Edited by Siva

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

19 வயது கர்ப்பிணி பெண்ணை தந்தையே அடித்து கொன்ற கொடூரம்.. அதிர்ச்சி காரணம்..!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos