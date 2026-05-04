முதல்வர் ஸ்டாலின் பின்னடைவு.. துணை முதல்வர் உதயநிதி பின்னடைவு.. தவெக 66 தொகுதிகளில் முன்னிலை..

udhayanidhi
BY: Webdunia
Publish Date: Mon, 04 May 2026 (09:19 IST) Updated Date: Mon, 04 May 2026 (09:20 IST)
தமிழகமே ஆவலுடன் எதிர்பார்த்த 2026 சட்டமன்றத் தேர்தல் வாக்கு எண்ணிக்கை இன்று விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது.  
 
வாக்கு எண்ணிக்கையின் முதல் சில சுற்றுகளின் முடிவில், தமிழக அரசியலின் அச்சாணியாகத் திகழும் இரண்டு முக்கிய இடங்கள் தள்ளாட்டத்தில் உள்ளன:
 
முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் (கொளத்தூர்): கடந்த பல தேர்தல்களாகத் தனது கோட்டையாக வைத்திருந்த கொளத்தூர் தொகுதியில், தற்போது முதல்வர் ஸ்டாலின் பின்னடைவைச் சந்தித்து வருகிறார்.  
 
துணை முதல்வர் உதயநிதி ஸ்டாலின் (சேப்பாக்கம்-திருவல்லிக்கேணி): அதேபோல், சேப்பாக்கம்-திருவல்லிக்கேணி தொகுதியில் துணை முதல்வர் உதயநிதி ஸ்டாலினும் பின்னடைவைச் சந்தித்து வருவதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
 
அதிரடி காட்டும் தமிழக வெற்றிக் கழகம் (TVK)
இந்தத் தேர்தலின் 'டார்க் ஹார்ஸ்' என்று கருதப்பட்ட நடிகர் விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகம், தற்போது 66 தொகுதிகளில் முன்னிலை பெற்று மாநிலத்தையே திரும்பிப் பார்க்க வைத்துள்ளது.
 
அரசியல் களத்திற்குப் புதியவரான விஜய், முதல் தேர்தலிலேயே இவ்வளவு பெரிய எண்ணிக்கையில் முன்னிலை பெறுவது, தமிழகத்தில் ஒரு வலுவான "மாற்று அரசியல்" உருவெடுத்துள்ளதைக் காட்டுகிறது. குறிப்பாக இளைஞர்கள் மற்றும் பெண் வாக்காளர்களின் ஆதரவு தவெக-விற்குப் பெரும் பலமாக அமைந்திருப்பதாகக் கருதப்படுகிறது.
 
85 சதவீதத்திற்கும் அதிகமான வாக்குப்பதிவு நடைபெற்ற நிலையில், இந்த ஆட்சி மாற்றத்திற்கான அறிகுறியா அல்லது மும்முனைப் போட்டியில் வாக்குகள் பிரிந்ததன் விளைவா என்பது முழுமையான முடிவுகள் வந்த பின்னரே தெரியவரும். திமுக, அதிமுக மற்றும் தவெக ஆகிய மூன்று கட்சிகளுக்கும் இடையே கடும் போட்டி நிலவி வருகிறது.
 
முக்கிய குறிப்பு: இது தற்போதைய நிலவரம் மட்டுமே. வாக்கு எண்ணிக்கை தொடர்ந்து நடைபெற்று வருவதால், அடுத்தடுத்த சுற்றுகளில் முன்னிலை நிலவரங்கள் மாற வாய்ப்புள்ளது.
 

விஜய் சொன்ன மாதிரி திமுகவுக்கும் தவெகவுக்கும் தான் போட்டி.. தவெக முதலிடம் 60, திமுக 2ஆம் இடம் 51, அதிமுக 3வது இடம் 39

